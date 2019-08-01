Игорь Скубенко верит, что Ягринский мост будет

Глава города корабелов посетил стройплощадку, где начались работы по проекту «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в городе Северодвинске».
На объекте работает строительная техника ООО «Автодороги». Муниципальный контракт с крупнейшей в регионе фирмой, занимающейся возведением дорог и мостов, заключён 18 июля. Его стоимость - 2 миллиарда 754 миллиона 93 тысячи рублей.
В 2019 году получены 200 миллионов рублей из федерального и 20 миллионов из регионального бюджетов, город, в свою очередь, выделил 33,3 миллиона рублей.
Строители будут двигаться навстречу друг другу с обеих сторон Никольского устья: с берега острова Ягры и материковой части города. Там сейчас можно наблюдать работу экскаваторной и бульдозерной техники.
Главный инженер мостостроительного филиала ООО «Автодороги» Александр Пустынных пояснил, что в соответствии с календарным графиком, оформлена необходимая рабочая документация по объекту, началась подготовка к прокладке ливневой канализации, а на подходах к мосту идёт сооружение земляного полотна для движения тяжёлой техники и предстоящей забивке свай.
- В этом году мы изготовим металлические конструкции пролётных строений мостового перехода, начнём работы по устройству ливневой канализации и сделаем фундаменты опор № 1, 2, 5 и 6. В настоящее время решаем вопрос о выносе электрических сетей, по которым идёт снабжение острова Ягры, - рассказал Александр Пустынных.
Игорь Скубенко подчеркнул, что все технические вопросы должны решаться в рабочем порядке и оперативно. Мостовой переход между двумя частями города - объект первостепенной важности стоимостью почти 3 миллиарда, поэтому контроль за ним будет всесторонним, тем более, что в городе создан общественный совет, который также будет наблюдать за всеми технологическими процессами.
- На сегодня у нас есть уверенность в устойчивом финансировании. В этом направлении мы работаем совместно с региональным правительством и федеральным центром. В следующем году запланирован серьёзный объём финансирования из консолидированного бюджета в размере 900 миллионов рублей, - пояснил глава города.
Напомним, что проект предусматривает строительство нового моста, а после ввода его в эксплуатацию - демонтаж старого сооружения. Под реконструкцию попадает и Ягринское шоссе: на участке от улицы Транспортной до Октябрьской его расширят до четырёх полос, построят тротуары и велодорожки. Проезжая часть нового моста тоже будет четырёхполосной.
Помимо этого, планируется строительство двух транспортных развязок, которые позволят разделить автомобильные потоки на Ягры и обратно. Одна из них будет расположена в районе заправки «Роснефть», а вторая затронет проезд Машиностроителей.
Движение автотранспорта и пешеходов во время строительства будет осуществляться по существующему мостовому переходу.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)