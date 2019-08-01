ЖК «CLEVER»: Счастье на каждом этаже

Новый проект холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске - ЖК «CLEVER» - расположен на перекрестке ул. Индустриальной и пр. Беломорский. Это первый жилой комплекс бизнес-класса в городе корабелов.
Его строительство ведется в две очереди - обе планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. В настоящее время на стройплощадке завершаются работы по нулевому циклу и началось возведение стен 1-го этажа.
- На 1-й очереди в конце месяца мы заканчиваем устройство фундамента и продолжаем кирпичную кладку стен. На 2-й очереди на этой неделе закончим погружать сваи, продолжаем работы по устройству фундамента, и планируем в конце сентября начать кирпичную кладку 1-го этажа, - рассказал инженер технического надзора холдинга «Аквилон Инвест» Павел Минин.
5-этажное здание общей площадью около 23 тыс. кв. м возводится из энергоэффективного и экологического керамического кирпича «Теплая керамика». Используется улучшенная шумоизоляция межэтажных перекрытий и внутренних перегородок. Цветовое решение фасадов планируется с применением современных материалов и технологий, использованием сочетания разных цветов лицевого кирпича и больших плоскостей стеклянных витражей. Верхний этаж спроектирован по концепции «TOP FLAT» с высотой потолков в квартирах 3 м и увеличенными по размерам оконными блоками. В них используются двухкамерные стеклопакеты с улучшенной шумоизоляцией (рассчитаны на уровень шума до 80 дБ), со стёклами с селективным покрытием и аргоновым наполнением. Летом они отражают избыточное солнечное тепло, зимой – не дают холоду проникнуть внутрь здания. Остекленные балконы и лоджии шириной до 1 м 80 см сразу оборудуются освещением и розетками.
В новом жилом комплексе предусматривается до 329 квартир разнообразных планировочных решений, спроектированных по технологии «Разумные метры», с высотой потолков 2,7 м. Входные двери устанавливаются металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой отделки «под ключ».
- Планировки самые разнообразные, начиная от студий до евро 4-х комнатных квартир. В этом доме мы предлагаем клиентам самые большие квартиры, которые мы сейчас строим в Северодвинске. В каждой комнате будет установлен климатический клапан проветривания, благодаря этому можно будет проветривать не открывая окна, и не будет поступать пыль и шум с улицы, - говорит менеджер отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Наталья Марусова.
Системы жизнеобеспечения выполняются в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами. Теплоснабжение обеспечивает автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с датчиками температуры. Предусмотрена горизонтальная разводка труб отопления по квартире от коллектора в конструкции пола, установка радиаторов с терморегуляторами. Все квартиры оборудуются индивидуальными счетчиками учета тепла, устанавливаются электро- и водосчетчики. Доступ на каждый этаж обеспечивают малошумные современные лифты фирмы OTIS, оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии. Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей будет выполнена по авторскому дизайн-проекту с сочетанием природных и высокотехнологичных материалов. В холлах предусмотрены места под колясочную с установкой поручней для крепежа колясок. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70–80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение.
В здании будет размещен центральный пункт охраны с круглосуточным дежурством профессионального сотрудника охранного предприятия. Монтируется автоматизированная система оповещения при пожаре, система дымоудаления, места безопасности на балконах. Входы на дворовую территорию и в подъезды имеют системы контроля доступа, предусмотрена установка IP-домофонов. Также видеонаблюдение осуществляется в местах общего пользования, лифтах и на всей территории комплекса. Дополнительным бонусом для собственников квартир станет собственный Детский клуб, который будет расположен на 1-м этаже.
Район, где строится новый жилой комплекс, располагает развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся: школа №3, детские сады №36 и №82, детская больница, Центральный парк культуры и отдыха. Еще один аргумент в пользу ЖК «CLEVER» - специальное предложение от «Аквилон Инвеста»: С 16 сентября в городе корабелов стартует новая акция - «7-мь «черных пятниц» на неделе». По ее условиям при покупке квартиры в ЖК «CLEVER» холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске до 30 сентября скидка может составить до 300 тыс. рублей*.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» возводит городе корабелов 4 жилых комплекса общей площадью около 85 тыс. кв. м. По данным аналитического центра холдинга, в среднем цены на квартиры за время строительство дома от стадии котлована до сдачи объекта в эксплуатацию растут примерно на 30%, а иногда и более. Поэтому покупка жилой недвижимости на старте продаж позволяет существенно сэкономить.
*Сроки проведения акции с 16.09.2019 по 30.09.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «СевТехНадзор». Многоквартирный среднеэтажный жилой комплекс по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Морской, 67, уч. 29:28:104152:7. Проектные декларации на сайте