Архангельск скучает по старшему механику. Рейтинг самых акуальных ваккансий

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:
Старший механик – https://bit.ly/2lQjTyk (от 270 000 руб. до вычета налогов)
Территориальный менеджер – https://bit.ly/2kiY4XK (от 150 000 руб. на руки)
Директор по экономике и финансам – https://bit.ly/2lOSblv (до 130 000 руб. на руки)
Территориальный менеджер – https://bit.ly/2kdUEFv (от 120 000 руб. до вычета налогов)
Менеджер по региональной логистике – https://bit.ly/2kMDKy3 (от 84 000 руб. до вычета налогов)