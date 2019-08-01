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Архангельск скучает по старшему механику. Рейтинг самых акуальных ваккансий

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:


Старший механик – https://bit.ly/2lQjTyk (от 270 000 руб. до вычета налогов)


Территориальный менеджер – https://bit.ly/2kiY4XK (от 150 000 руб. на руки)


Директор по экономике и финансам – https://bit.ly/2lOSblv (до 130 000 руб. на руки)


Территориальный менеджер – https://bit.ly/2kdUEFv (от 120 000 руб. до вычета налогов)


Менеджер по региональной логистике – https://bit.ly/2kMDKy3 (от 84 000 руб. до вычета налогов)


17 сентябрь 11:57 | : Экономика

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