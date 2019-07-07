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Между Ейском и Шахтами. Архангельск на 154-м месте по уровню безопасности жизни

В ежегодном рейтинге безопасности городов (всего опрос проводился в 200-х населенных пунктах) столица Поморья заняла 154-е место.

Причем за прошедший год она потеряла 0.6 балла… возможно, из-за участившихся митингов протеста, что не способствует чувству безопасности у его жителей.

Вряд ли составители успели учесть взрыв на полигоне в Нёноксе и последовавший за ним скачок радиационного фона… иначе место могло быть гораздо ниже.

Самым же безопасным для жизни по ощущениям самих жителей признан курортный Ейск на Азовском море, а самым экстремальным рабочий город Шахты (Ростовская область), знаменитый местной шпаной.

Отметим, что данный рейтинг составлен порталом по продаже недвижимости… безопасность всегда влияют на ее цену.

12 сентябрь 14:21 | : Экономика

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