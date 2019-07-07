Между Ейском и Шахтами. Архангельск на 154-м месте по уровню безопасности жизни

В ежегодном рейтинге безопасности городов (всего опрос проводился в 200-х населенных пунктах) столица Поморья заняла 154-е место.
Причем за прошедший год она потеряла 0.6 балла… возможно, из-за участившихся митингов протеста, что не способствует чувству безопасности у его жителей.
Вряд ли составители успели учесть взрыв на полигоне в Нёноксе и последовавший за ним скачок радиационного фона… иначе место могло быть гораздо ниже.
Самым же безопасным для жизни по ощущениям самих жителей признан курортный Ейск на Азовском море, а самым экстремальным рабочий город Шахты (Ростовская область), знаменитый местной шпаной.
Отметим, что данный рейтинг составлен порталом по продаже недвижимости… безопасность всегда влияют на ее цену.