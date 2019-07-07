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Жируем, братцы! Прожиточный минимум архангельского пенсионера поднимется на 697 рублей

Такой царский подарок приготовили пенсионерам областные депутаты, собирающиеся эту сумму вынести на ближайшую сентябрьскую сессию.

Кроме пожилых, будут осчастливлены и дети, их минимум будет повышен на ту же сумму.

В итоге на 2020 год порог выживания для архангельского пенсионера будет на отметке 10 955 руб, у детей – 12 861 руб.

Две бутылки водки средней паршивости… это вам не кот наплакал!

 Наблюдатели уже заключают пари – какая из парламентских партий громче всех будет приписывать себе эту заслугу…

12 сентябрь 12:59 | : Экономика

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