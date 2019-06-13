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На работу, как на праздник. Лучшие вакансии по Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Архангельской области:

Судоводитель (Судовождение на морских путях)/ Ледовый лоцман – https://bit.ly/32gxZc1 (от 200 000 руб. до вычета НДФЛ)

UNIX разработчик – https://bit.ly/2NI0PxY (от 150 000 до 180 000 руб. до вычета НДФЛ)

Территориальный менеджер – https://bit.ly/2L6NcXu (от 150 000 руб. на руки)

Территориальный менеджер – https://bit.ly/2lqb0v9 (от 120 000 руб. до вычета НДФЛ)

Технический директор – https://bit.ly/2jTikPi (от 110 000 до 140 000 руб. на руки)

 

03 сентябрь 11:16 | : Экономика

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