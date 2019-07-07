«И хорошее настроение…». Подарок для сирот из Яренска к Дню знаний

Увы, не все дети школьного возраста пойдут 2 сентября из дома на занятия. Есть те, для кого и классы, и спальни находятся в одном помещении. Речь о сиротах…
С летних каникул дети из яренского интерната, что в Ленском р-не Архангельской области, вернутся в свежеотремонтированное здание. Работы проведены при совместном участии главного инвестора экотехнопарка «Шиес», Правительства Москвы и Фонда развития Ленского р-на.
Детский дом давно нуждался в ремонте. Самое страшное – зимой дети мерзли, все-таки север с его переменчивой погодой. А это болезни, пропуски занятий, соответственно, низкая успеваемость. Сейчас система отопления интерната полностью приведена в порядок.
Не менее важно и хорошее настроение постоянных обитателей этого дома. Чтобы его создать, был проведен косметический ремонт игровых комнат и спален. Помещения не только заиграли новыми красками, жизнь в них стала комфортней.
Чиновники областного правительства уже оценили качество ремонта – в Яренск приезжала специальная приемная комиссия от губернатора региона, которая признала детский дом полностью соответствующим действующим строительным нормам.
И это только один из 58 социальных объектов, находящихся под патронатом ООО «Технопарк» и его партнеров. В программу так же входят школы, детские сады, библиотеки, медицинские учреждения. Строители обещают – работы в образовательных учреждениях закончатся к началу сентября, в остальных – к концу календарного года.