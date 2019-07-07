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ОНФ обратил внимание Годзиша на долгострой котельной в Затоне

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились к главе областного центра с просьбой разобраться с затягиванием сроков строительства новой котельной в поселке Затон Исакогорского территориального округа. По контракту основной этап работ запланирован до сентября, после чего должны начаться пусконаладочные мероприятия.

Общественники отметили, что ситуация в поселке Затон может обостриться с предстоящим отопительным сезоном, так как старая котельная уже не может выполнять свои функции, а новая еще не построена. Обычно отопительный сезон в областном центре начинается 15 сентября.

Напомним, активисты ОНФ добивались строительства новой котельной в поселке с 2017 г. Местным жителям приходилось дышать смогом, следы копоти были видны даже в квартирах. Загрязняющие вещества попадали в атмосферный воздух в результате эксплуатации котельной, работающей на мазуте с 1932 г.

В ходе рейда эксперты ОНФ констатировали, что в настоящий момент выполнены работы по устройству фундамента и каркаса здания, установлены два котла, ведутся работы по закрытию теплового контура здания сэндвич-панелями (работы выполнены приблизительно на 20%).  К подключению технологического оборудования и прокладке наружных инженерных сетей подрядчик еще не приступал. Таким образом, готовность объекта на сегодняшний день составляет порядка 30%, при этом до планового срока окончания работ осталось чуть больше месяца.

«На объекте необходимо выполнить еще достаточно большой пласт работ, в том числе и пусконаладочных, получить техническое разрешение на допуск. На это уйдет немало времени. На объекте работает всего четыре человека и одна единица техники. По оценке экспертов ОНФ, завершение строительства котельной завершится не ранее первого квартала 2020 года, а ее запуск в работу будет возможен только к окончанию отопительного сезона 2019-2020 годов. Сегодня старая котельная опечатана, регламентные работы на ней не ведутся, топливо для нового отопительного сезона не завозится. Мы обеспокоены тем, что жители могут остаться без тепла с приходом осени», - сказал член регионального штаба ОНФ Игорь Симоненко.

Общественники будут держать ситуацию по подготовке к отопительному сезону в поселке Затон на контроле.

 

22 август 10:51 | : Экономика

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