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До 1 сентября 10 дней. Сколько стоит собрать ребенка в школу

Дороже, чем в Москве: больше всего денег на сбор школьника к новому учебному году потратили семьи из Красноярска и Новосибирска. В преддверии 1 сентября сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил родителей школьников и выяснил, сколько стоит собрать ребенка в школу. В опросе участвовали жители городов-миллионников: по 500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов.

 

Среднестатистические семьи из Красноярска и Новосибирска потратили на подготовку ребенка к школе больше всего: в среднем по 9000 руб. Московские родители оценили расходы на сбор ребенка в школу в 8700 руб. Родители школьников из Казани и Уфы потратили 8500 и 8400 руб. соответственно. По 8100 руб. потратили на подготовку ребенка к школе родители из Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. Семьи из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода израсходовали на сборы детей в школу по 8000 руб. В Самаре подготовка к школе обошлась примерно в 7800 руб. По 7700 руб. в среднем потратили семьи школьников из Челябинска и Омска. Расходы на сбор ребенка в школу у семей из Волгограда — около 7300 руб. В Воронеже на подготовку школьника потратили примерно 6800 руб. Меньше всего затраты у семей из Перми — в среднем 6500 руб.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, расходы среднестатистической семьи из Санкт-Петербурга на подготовку ребенка к школе увеличились на 3%: 7800 руб. в 2018 году и 8000 сегодня. Затраты московских семей не изменились: по 8700 руб. в 2018 году и сейчас.

По данным местных наблюдателей, собрать ребенка в школу в Архангельске обойдется родителям примерно в 7 000. Нижний предел этой суммы – 3 500, верхний практически безграничен. 

 

 

21 август 08:58 | : Экономика

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