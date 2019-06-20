Взаимодействие Фонда капремонта и СРО, как положительный пример работы строительного сообщества саморегулирования

О том, как выстраивалось взаимодействие с СРО и к каким результатам это привело сегодня, рассказывает генеральный директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Викторович Бараев.
- Мы начали активно работать с СРО два года назад – в середине 2017 года были внесены изменения в Градостроительный кодекс, которые поменяли структуру ответственности профессионального сообщества перед конечными потребителями и заказчиком. Появилась ответственность СРО за своих членов, что раньше было формальностью. Сейчас в законе отражена финансовая ответственность и строителей, и СРО - теперь получается, что они в одной связке работают.
С учетом этих изменений мы вышли на руководство СРО и озвучили те проблемы, которые у нас были в плане капитального ремонта. Не будем скрывать – проблемы были и с организацией работы на объектах, притом серьезнейшие, и полное игнорирование требований заказчика, сроков исполнения работ… Конечно, не сказать, что это было массово, но это не были единичные случаи. В ряде организаций это прослеживалось как норма поведения – мы понимали, что они так ведут себя со всеми заказчиками. Пообщавшись с руководством СРО, мы увидели прямую заинтересованность в том, чтобы ситуацию переменить, были достигнуты определенные договоренности, и мы начали совместную работу по наведению порядка на тех объектах, где у нас возникали проблемы. Мы подключали СРО в части рассмотрения наших обращений как заказчика на их участников, которые работали на наших объектах. Обращали внимание руководства СРО на сроки, на качество выполнения работ, на нормы технического выполнения , на соблюдение техники безопасности.
И от СРО пошла ответная реакция – была образована дисциплинарная комиссия, которая рассматривала все наши обращения, мы участвовали в этих комиссиях, высказывали свое позицию, наши требования. По ряду организаций выдавались сроки устранения этих замечаний, были моменты, когда для подрядчиков была приостановка членства в саморегулировании, что влечет за собой невозможность участия не только в рамках работы с Фондом, но и с другими заказчиками, финансирование которых идет через бюджет. Это действенный способ, который отразился на результатах работы по Фонду. Сегодня мы видим, что ситуация на большинстве объектов у нас кардинально изменилась.
Если раньше при каких-то проблемах, которые возникали на объектах со стороны заказчика, приходилось звонить руководителю подрядной организации и рассказывать об этих проблемах, то сейчас уже большая часть организаций знает о тех сложных ситуациях, которые у них возникли, и уже они рассказывают нам как заказчику, какие проблемы возникли и какие меры они уже предприняли, чтобы ситуацию устранить либо урегулировать проблему.
Так что принцип взаимодействия с СРО мы видим, как яркий положительный пример работы строительного сообщества саморегулирования.
Неоднократно говорилось, что некоторые организации ведут себя не совсем добросовестно, поэтому и в дальнейшем мы надеемся на то, что работа с СРО будет продолжена. В настоящий момент мы говорим не только о нашем региональном СРО, потому что на рынке капремонта работают организации из других субъектов. Там свое саморегулирование, и мы пытаемся выстраивать взаимоотношения со строительными сообществами в других регионах. Поскольку шероховатости определенная на объектах случаются различные, для нас важно обеспечить работу подрядных организаций так, чтобы конечный потребитель был доволен. И будем этого добиваться в том числе и через саморегулирование. Поэтому будущее у нас за такой схемой взаимодействия. Мы прекрасно понимаем, что это повлечет за собой определенные сложности в выполнении работ для организаций, но надо быть готовым к тому, что, если кто-то хочет работать в системе капитального ремонта, то надо следовать этим тенденциям.
Наши отношения с СРО развиваются, не ограничиваясь лишь работой по «воспитанию» подрядчиков. Мы развиваем новое направление в работе – проектирование. И хоть капремонт – это всегда работа в рамках уже готовых конструктивов, которые необходимо поменять или обновить, применяя современные материалы, мы понимаем, что по большинству объектов требуется совместная работа с проектировщиками.
Проектирование – это одно из ведущих направлений фонда, которое позволит повысить качество выполняемых ремонтных работ.
Сегодня из всего объема выполнения ремонтных работ по СМР, а это порядка полутора миллиардов рублей, проектирование занимает пока небольшую цифру. По итогам текущего года это чуть больше 40 млн рублей. Но все-таки это значительный шаг по сравнению с той ситуацией, которая была два-три года назад, когда на проектирование было направлено всего около 2 млн рублей по всем видам ремонтных работ.
Объективно сложности в этом направлении есть, поскольку при всем уровне развития строительно-монтажного комплекса в Архангельской области направление проектирования у нас представлено несколько слабее, чем СМР. И в текущей ситуации можно говорить о том, что в рамках СМР с нами работают 80 организаций, а проектных организаций, с которыми мы могли бы работать на постоянной основе, всего лишь пять. Конечно, это для нас крайне мало. Мы стараемся привлекать к сотрудничеству организации из субъектов СЗФО, выстраивать с ними отношения. Объем проектных работ с нашей стороны будет увеличиваться пропорционально тому, насколько мы будем находить грамотные подрядные организации, на которые нам, как заказчику, можно будет положиться, зная, что дальнейшая реализация проектных решений не приведет к неприятным ситуациям.