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«Аквилон Инвест» благоустроит сквер на ул. Комсомольской

Эскизные предложения по благоустройству сквера на ул. Комсомольская были представлены на встрече с жителями микрорайона.

 

Как уже сообщали в администрации Архангельска, строительство жилого комплекса на месте к/т «Искра» осуществляется в границах отведенного земельного участка, которые не затрагивают существующий сквер. Ограждение стройплощадки установлено с учетом сохранения имеющихся зеленых насаждений, прежде всего берез. При строительстве не затрагиваются действующие рекреационные зоны - сквер и детская площадка на ул. Комсомольская. Более того, за счет застройщика – холдинга «Аквилон Инвест» планируется выполнить комплексное благоустройство этой территории, включая модернизацию зоны отдыха, которая останется общедоступной для всех жителей данного микрорайона. Для этого разрабатывается специальный проект.

- Мы предлагаем всем заинтересованным гражданам вносить свои разумные предложения и пожелания, которые застройщик постарается учесть в проекте. В любом случае проектная документация по благоустройству сквера будет направлена на рассмотрение в городскую администрацию, которая проведет все предусмотренные действующим законодательством процедуры согласований, - рассказал на встрече с жителями представитель холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков.

Эскиз будущего сквера, который был представлен на встрече с жителями, предусматривает разделение пешеходов и транспорта, создание по периметру территории велосипедно-роллерной трассы с освещением, которая  в зимнее время используется под прогулки на лыжах. Также в сквере резервируется место для современной спортивная площадки с уличными тренажерами и многофункциональной детской игровой площадки с сертифицированным антитравматическим покрытием, а также организуется зона отдыха для взрослых. При этом максимально сохраняются существующие и добавляются новые зеленые насаждения.

- Итогом встречи я доволен. Мы видим, что на сегодняшний день представляет данный сквер и, что он может представлять в будущем, когда проект будет завершен. Сквер увеличится в размерах, появятся зоны отдыха по интересам для местных жителей и современная детская площадка. Очень хорошо, что все решается в диалоге с местными жителями, и каждый из них может высказать свои предложения по благоустройству данного участка, - отметил участвовавший во встрече депутат Архангельской городской Думы Иван Воронцов, который, живет неподалеку.

Кстати, то, что детская площадка, размещенная в сквере на ул.Комсомольской требует ремонта и модернизации, заявили и представители областного отделения Общероссийского народного фронта, которые обследовали площадки в Архангельске. Ждут обновления сквера и жители близлежащих домов. Ведь сегодня на территории газонов паркуются автомобили, а скамейки и игровые элементы пришли в негодность и нуждаются в замене.

- Нам действительно не хватает игровых комплексов, те, что есть - они уже приходят в негодность. И мы узнали, что наша детская площадка, одна из 10-ти самых опасных в Архангельске, и нуждается в реконструкции. Поэтому, здесь хотелось бы и велодорожку видеть, и места для игр маленьких детей, - говорит Ольга Лудинова.

- Я проживаю в данном районе, и мне интересно, что будет сделано застройщиком именно для молодежи, какой будет эта территория. Сейчас хорошей инфраструктуры для молодежи в нашем районе не наблюдается. Как можно проводить свой досуг в выходной день, с девушкой прогуляться, с друзьями встретиться. Сегодня мы получили ответы эти вопросы. Сейчас проект активно обсуждается, нам нравится предложение о прокладке роллерной трассы и установке большой спортивной площадки, - рассказал Александр Свирид.

Также представители холдинга ответили на вопросы жителей микрорайона: сквер останется общедоступным для всех, парковки автотранспорта спроектированы со стороны пр. Троицкий и ул. Комсомольская, существующие зеленые насаждения будут максимально сохранены, а территория благоустройства простирается до дома №192 по пр. Троицкий. Застройщик открыт к диалогу со всеми заинтересованными горожанами.

     

14 август 08:36 | : Экономика

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