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«Аквилон Инвест»: Купи квартиру на старте продаж с выгодой 30%!

 

В августе, при покупке квартир в новых жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске* и Северодвинске** выгода может составить до 30% их стоимости.

Эксперты в сфере недвижимости напоминают: старт продаж новостройки – лучший момент, чтобы «застолбить» за собой будущую квартиру. Цены в это время наименьшие, а выбор планировок, напротив, максимальный.

По данным аналитиков холдинга «Аквилон Инвест», среди недавно введенных в эксплуатацию архангельских объектов, есть те, где квадратный метр с момента старта продаж подорожал на 30%. Так в ЖК «Зеленый квартал-2», который сдан в июле в эксплуатацию в Архангельске, евро-двухкомнатная квартира на старте продаж стоила 3,35 млн. рублей, а сейчас ее цена выросла до 4,53 млн. рублей.

Аналогичная динамика и в новых проектах холдинга «Аквилон Инвест» - квартиры существенно набирают в цене и по мере строительства объекта. Как только дом «выходит из земли», завершается устройство котлована и фундамента, начинается возведение стен, цена квадратного метра заметно вырастает. Причем растет она буквально поэтажно. Так в ЖК «iSadovaya» на пересечении пр. Обводный канал и ул. Садовая, студия на старте продаж стоила 1,89 млн. рублей, а сейчас, когда уже ведется кладка стен 3-го этажа, она подорожала до 2,49 млн. рублей. В ЖК «Dvina House», на котором возводят стены 1-го этажа однокомнатная квартира сейчас стоит 4,25 млн. рублей, тогда как на старте продаж ее можно было купить за 3,03 млн. рублей. Разница в цене – почти 30%.

Кроме того, цена на квартиры может расти практически ежедневно не только в связи с повышением стадии готовности дома, но и в зависимости от рыночной конъюнктуры. 10 июня на старте продаж квартир в ЖК «River Park» стоимость студий начиналась от 1,59 млн рублей, через 10 дней их минимальная стоимость начиналась уже от 1,99 млн рублей.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве почти 620 тыс. кв. м общей площади. В июне в Архангельске стартовали продажи двух новых проектов – ЖК «River Park» и ЖК «Art Line». В июле начались продажи квартир в ЖК «ID Морской» в Северодвинске и ЖК «Familia» в столице Поморья. В планах компании - запуск в продажу летом этого года 3 новых объектов площадью более 100 тыс. кв. м, в том числе 3 жилых комплекса в Архангельске, а также в Санкт-Петербурге.

 

*Сроки проведения акции с 01.08.2019 по 31.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Выгода до 30% достигается за счет разницы в стоимости на старте продаж и стоимости квартир в конце строительства. Застройщик ООО СЗ «Бизнесстрой», ООО СЗ «Строй Надзор», ООО СЗ «Технадзор-Р», ООО СЗ «СоломбалаСтрой», ООО СЗ «СевТехНадзор». Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.08.2019 по 31.08.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Выгода до 30% достигается за счет разницы в стоимости на старте продаж и стоимости квартир в конце строительства. Застройщик ООО СЗ «СевТехНадзор», ООО «Альфа-Строй», ООО СЗ «Бизнесстрой», ООО СЗ «Строй Надзор», ООО СЗ «Технадзор-Р», ООО СЗ «СоломбалаСтрой». Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru  

06 август 10:58 | : Экономика

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