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Променяли Малые Корелы на мухоморы. Почему круизный суперлайнер решил не заходить в Архангельск?

В региональных СМИ был широко анонсирован заход круизного лайнера «Sevenseasnavigator» в столицу Поморья с более чем 500 богатенькими иностранцами на борту. Под это дело на 5 августа даже собирались ограничить движение автотранспорта в центре города, а «алчные» торговцы сувенирами (преимущественно с Чумбарова-Лучинского) уже подсчитывали прибыль.

Однако по прибытию в Мурманск руководство тура неожиданно изменило схему маршрута, лайнер изменил курс и ушел к норвежским берегам, а оттуда в Амстердам (город «красных фонарей» и галлюциногенных грибочков).

О причинах столь радикального решения пока ничего неизвестно. Как неизвестно и то, устроили заграничные туристы, лишенные архангельских красот, бунт на корабле, или молча смирились.  

Наблюдатели выдвигают сразу несколько версий. Первая из которых – бойкот демократичными европейцами России в целом в связи с событиями в Москве. Вторая – изменение маршрута в связи с некомфортной температурой этого августа, установившейся на всей территории Северо-Западного региона.

Напомним, что год назад этот же лайнер уже заходил в порт Архангельска, но большого шороха не навел.

(на фото: «Sevenseasnavigator», который мы потеряли)

 

05 август 12:37 | : Экономика

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