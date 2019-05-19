Архангельск, Воскресенская,96: Приняты работы по капитальному ремонту инженерных систем

Подрядная организация ООО «Архспецмонтаж» сегодня предъявила комиссии выполненные работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения в пятиэтажном доме на улице Воскресенской, 96 в Архангельске.
Работы, которые выполняли специалисты ООО «СтройТэк», работавшие по договору с генподрядчиком, приняты без замечаний – хорошее качество отметил и представитель строительного контроля – ООО «Архэнергоаудит» - Алексей КОТОВ, и УК «ЖЭУ «Завремстрой», и администрации Ломоносовского территориального округа.
Как рассказал инженер ООО «СтройТэк» Роман АПИЧИН, на этом объекте произведены замена розливов и стояков холодного и горячего водоснабжения, а также стояков водоотведения. Розлива и выпуски канализации здесь были сделаны ранее.
«Все работы нашими специалистами проведены достаточно быстро, - рассказывает Роман Апичин, - хотя в розливами процесс затянулся из-за затопления части подвала. Канализация стояла на подпоре, потребовалась совместная работа по осушению подвала с управляющей компанией и «Водоканалом». Плюс по этому объекту возникли дополнительные работы, ранее не отраженные в сметном расчете, - установка узлов учета расхода воды».
Отметим, что на Воскресенской, 96 стояки заменены стопроцентно – за это отдельное спасибо нашим подрядчикам и управляющей компании ООО «ЖЭУ Завремстрой», которые обошли собственников всех помещений и убедили предоставить доступ для проведения ремонтных работ. В крайнем подъезде даже пришлось частично разбирать стену – там проходит стояк, и подобраться к нему иначе не было возможности. Сейчас стена полностью восстановлена.
«Если в ряде муниципальных образований области все стояки делаются стопроцентно по всем ремонтируемым домам, то в Архангельске это редкость, - говорит заместитель генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил ХАБАРОВ. - В среднем цифра допуска не превышает 30-40 %. Увеличение, по сравнению с предыдущими годами, конечно, есть. Но не такое, как нам бы хотелось».
Вместе с тем, законодательно закреплено, что собственники квартир ОБЯЗАНЫ обеспечивать допуск для проведения ремонтных работ. В строительных нормах и правилах (СНиП) также указано, что инженерные коммуникации не должны быть ничем закрыты – доступ к ним нужно оставлять беспрепятственным.
«Зачастую у жильцов одна отговорка - сделан дорогостоящий ремонт, и мы не хотим расшиваться, - рассказывает Павел ХРЕБТОВ, главный инженер другой нашей подрядной организации ООО «АС-Групп». – Зачастую инженерные коммуникации проходят в шахтах, которые люди, стремясь к эстетичности в своем санузле, зашивают плиткой. Но они забывают, что инженерные сети не долговечны, периодически приходится производить их замену, причем делается это по программе капремонта МКД, что для собственников совершенно бесплатно. Мы работаем с населением – и очень плотно – каждый раз перед тем, как приступаем к замене коммуникаций. Но бывает и так, что сначала люди соглашаются, а потом идут в отказ. Аргумент – вы оплатите мне то, что разобрали и потом восстановите, - тоже за свой счет. Но так не бывает – капитальный ремонт подразумевает ТОЛЬКО ремонт и замену ОБЩЕДОМОВОГО имущества, коим никак не является плитка и прочие элементы закрывающей трубы конструкции в данной конкретной квартире».
Кроме того, людей, особенно одиноко проживающих, пугает то, что они должны сами разобрать зашивку труб. Обращаем внимание, что наши подрядчики всегда готовы с пониманием отнестись к вашей проблеме и помочь это сделать, и даже зашить все обратно. Поскольку беспомощность одного собственника не должна быть препятствием для желания других провести полноценный капитальный ремонт инженерных сетей.