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Веселей, ребята, выпало нам…

Приведённые выше слова впервые прозвучали по радио в 1974 году в ставшей популярной песне «Строим БАМ». Эта стройка гремела на всю огромную тогда страну. Были до неё другие, менее грандиозные, но важные для советского государства и граждан из составлявших его республик, областей, районов и поселений. Об одной из них напоминают хранящиеся в Государственном бюджетном учреждении культуры и дополнительного образования города Москвы «Мультимедийный комплекс актуальных искусств» фотографии, которым исполнилось 60 лет. 

 В 1965 году фотокорреспондент агентства печати «Новости» Всеволод Тарасевич (1919 - 1998) находился в командировке в Архангельской области, одним из результатов которой стала серия снимков «Строительство железной дороги «Архангельск-Лешуконское». Известна эта дорога и как «Мезенская», поскольку должна была закончиться на берегу реки Мезени, где расположено село Лешуконское.

 Увы, запала и денег хватило в итоге лишь на железную дорогу до Карпогор, где в 1971 году открыта железнодорожная станция «Карпогоры-Пассажирские». Потом предпринималось несколько попыток продлить дорогу. К 1994 году рельсы были доведены до 41-го к востоку от Карпогор километра и построен частично мост через Ёжугу. Когда до Лешуконского оставалось всего 68 километров, проект официально закрыли.

 Не знали об этом 60 лет назад строители, возводили дорогу, преодолевая многочисленные трудности, но с энтузиазмом. В 1965 году стройка подошла к 75-му километру (от Архангельска). Здесь, на берегу озера Долгое в этом году основан посёлок Луковецкий. Большинство снимков серии Всеволод Тарасевич сделал именно в этих местах. 

 На приложенных к данному тексту фото мы видим уходящую вдаль просеку будущей железной дороги, работающих в нелёгких условиях людей и технику, обед из полевой кухни, новорождённый посёлок Луковецкий, цветной портрет местной жительницы Нины Афанасьевны Филитович, строителей в посёлке и детей, играющих в строителей. На добрую, интересную выставку можно набрать множество других фотографий из названной выше серии. Было бы желание. 

 Вглядимся в давние снимки. На них родная северная природа, приметы времён шестидесятых годов прошлого века, лица земляков и ставших потом таковыми строителей, прибывших на стройку со всей несуществующей ныне страны под названием СССР. Кого-то из этих людей уже нет, но мы видим их в трудах, заботах, грустных и весёлых, задумчивых и счастливых. Словно отменяют старые фото на эти мгновения саму смерть и делают жизнь вечной.

Александр Чашев 


19 январь 09:07 | : Горячая тема / Экономика

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