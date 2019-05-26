Фонд капремонта Архангельской области приглашает к диалогу глав муниципальных образований

Взаимодействие с органами местного самоуправления – важная часть работы Фонда капитального ремонта Архангельской области.
Фонд открыт к общению – и сегодня мы уже имеем хорошо выстроенные диалоги с администрациями крупных городов, с Няндомским, Каргопольским, Вельским муниципальными районами. К сожалению, другие органы местного самоуправления не так активно участвуют в диалоге. Между тем, как говорит директор Фонда Александр БАРАЕВ, «не все проблемы можно описать языком цифр». И, в первую очередь, это касается региональной программы капитального ремонта МКД.
«Проговаривание существующих проблем в диалоге, поиски решения выхода из сложившихся ситуаций по жилфонду, - абсолютно правильная позиция. Потому что та программа капремонта, которая у нас сформирована, не всегда отражает текущее состояние дел. Мы прекрасно осознаем, что на объектах могут случаться критичные ситуации, требующие более оперативного вмешательства, чем это предусмотрено сроком реализации программы. Именно такое взаимодействие позволяет нам более правильно реагировать на те проблемы, с которыми сталкиваются в МО», - поясняет Александр Викторович.
Сегодня он провел рабочую встречу с главой Вельского муниципального района Дмитрием ДОРОФЕЕВЫМ.
Поводом послужила инициатива главы: в процессе эксплуатации жилищного фонда на трех объектах выявились определенные сложности. Как следствие, появилась необходимость совестно рассмотреть ситуацию и возможности внесения корректировок в программу капитального ремонта МКД по Вельскому району.
По словам Дмитрия Дорофеева, по итогам предварительного обследования, которое он сам, будучи профессиональным строителем, провел со своими специалистами, на все три объекта требуется оперативное вмешательство, чтобы не допустить развития более критичной ситуации и обеспечить сохранение домов.
Речь идет о домах на улице Дзержинского, 125 в Вельске, в деревне Шиловская, дом 50 и селе Воскресенское (МО «Благовещенское»), 36. По двум из них необходимо провести работы по ремонту кровли, по третьему объекту возникает вопрос о необходимости ремонта фундамента. Судя по тем фотографиям, которые привез глава, ситуация там действительно не хорошая.
«Проговорив и оценив текущую ситуацию, мы приняли решение, что по инициативе МО будет собрана комиссия с участием Фонда, мы будем участвовать в дополнительном обследовании, чтобы выявить и зафиксировать тот объем работ, который нам необходимо будет сделать. И параллельно с этим наш плановый отдел будет отрабатывать возможность корректировки краткосрочного плана уже в ближайшей перспективе», - комментирует итоги встречи директор Фонда Александр Бараев.
По каждому объекту будет предложено оптимальное решение. Так, на Дзержинского, 125 самым лучшим будет перейти на спецсчет, поскольку дом кирпичный, пятиэтажный, в нем 4 подъезда, а собственники исправно платят взносы за капремонт. Для таких объектов работы по спецсчету при поддержке органов местного самоуправления – наиболее эффективный и правильный способ решения проблемы. А то, что органы МСУ заинтересованы в том, чтобы дом был отремонтирован, - факт.
В отношении домов в селе Воскресенское и деревне Шиловской Фонд будет изыскивать возможности для того, чтобы постараться в самое кратчайшее время решить проблему.
«Такие возможности есть, - говорит директор Фонда. - По одному из объектов мы сможем начать работы уже в этом году, по второму – по результатам обследования - вероятнее всего, выйдем на работы в летний период следующего года».