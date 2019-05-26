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Архангельское картонажное производство готовится к запуску цеха по цветной печати

Сегодня в Архангельском учебно-производственное предприятии готовятся к открытию нового цеха, в котором будет установлено оборудование для цветной печати и автоматической склейки картонной упаковки.

Проект по развитию картонажного производства Архангельского учебно-производственного предприятия был разработан в 2018 году с целью повышения конкурентоспособности продукции и выхода на новые рынки сбыта.

Архангельское учебно-производственное предприятие имеет более чем 70-летнюю историю. На региональном рынке оно является крупным поставщиком картонных коробок, канцелярских папок, пакетов и изделий из крафт-бумаги. Здесь производят порядка 60% всей упаковки для пиццерий Архангельска.

Кроме того, картонажное предприятие несет очень важную социальную нагрузку, являясь одним из 163 в России полностью инклюзивным: половина штата сотрудников – это люди с ограниченными возможностями здоровья.

За последние пять лет за счёт средств Всероссийского общества слепых была проведена замена 12 единиц устаревшего оборудования, проведён капитальный ремонт производственного корпуса и частичный ремонт административного. На достигнутом руководство предприятия не останавливается и берет все новые «вершины».

«Линия склейки у нас уже установлена. Поступил и смонтирован станок «СГ-2» российского производителя компании "ОРТО" из Новосибирска – это один из лучших производителей данного типа оборудования, - рассказывает генеральный директор предприятия Любовь Витоняк. - Все сделано качественно и технологично. Еще один станок для цветной печати марки "VIKING" приходит к нам в середине августа. Его установку и запуск планируем на конец августа-начало сентября. Сейчас в цехе идут ремонтные работы покрытий пола для возможности установки тяжелого оборудования.

По словам руководителя, закупка оборудования для цветной печати станет новым этапом в развитии предприятия: существенно повысит конкурентоспособность выпускаемой продукции, увеличит выручку предприятия и, главное, создаст новые рабочие места.

Для партнеров предприятия – это возможность закупать в домашнем регионе продукцию с цветным покрытием в объеме, необходимом для текущей потребности бизнеса, отмечает пресс-служба АНО АО «Агентство регионального развития».

 

24 июль 06:30 | : Экономика

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