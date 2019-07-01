В Минэкономразвития выслушали архангельского губернатора по вопросам, требующим федеральной поддержки

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Архангельской области Игорь Орлов встретился с Министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным, чтобы обсудить актуальную проблематику региона, требующую содействия со стороны федеральных органов власти. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Первым на повестке дня стал вопрос о развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской области. Перед регионами поставлена задача обеспечить прорывной характер этой деятельности, в то же время особенности ведения бизнеса на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, безусловно, требуют для решения поставленной задачи индивидуальных подходов.
Так называемые «северные» льготы, высокая стоимость энергоресурсов, непростая логистика - всё это накладывает серьезную нагрузку на субъекты МСП. Архангельская область уже выступила с инициативой по включению в федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» задачи по разработке и внедрению комплекса мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами МСП, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и эта инициатива поддержана Минэкономразвития.
Сейчас, по мнению Игоря Орлова, необходимо встретиться с представителями бизнес-сообщества, чтобы в режиме открытого диалога обсудить проект предложений по выравниванию конкурентоспособности МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Стороны обсудили также возможности докапитализации микрофинансовых организаций за счет нераспределенных средств в 2019 году, о которых буквально на днях было заявлено в Минэкономразвития на совещании по вопросам реализации нацпроектов в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
Так, в Архангельской области докапитализация необходима региональному фонду «Развитие». Важно подчеркнуть, что услуги фонда, в частности микрозаймы, можно назвать одними из самых востребованных и эффективных мер поддержки субъектов МСП. Только за первое полугодие 2019 года фондом выдано 73 займа на общую сумму 113,91 млн рублей. Потребность в докапитализации фонда отражает значительное количество заявок: по состоянию на 15 июля на рассмотрении находятся заявки на общую сумму более 96 млн рублей. С 2010 года заёмщиками фонда стали представители всех без исключения муниципальных образований - городов и районов региона. При этом за девять лет работы фонда заёмщиками создано около 2,7 тыс. новых рабочих мест.
Кроме того, в рамках встречи обсуждались меры стимулирования развития экономики Новодвинска как моногорода. В ходе совещания было отмечено, что это необходимо для минимизации рисков ухудшения социально-экономического положения города, создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, а также содействия развитию малого и среднего предпринимательства.
- По всем направлениям Министр экономического развития Максим Орешкин дал соответствующие поручения: будут проработана возможность организации рабочего совещания с участием представителей Минэкономразвития РФ и бизнес-сообщества и рассмотрен вопрос о докапитализации регионального фонда «Развитие». Также в скором времени станет понятно, как будет развиваться Новодвинск - по пути ТОСЭР или в рамках новой госпрограммы по поддержке моногородов, - подчеркнул Игорь Орлов.