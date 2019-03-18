"Аквилон Инвест" делает в июле подарки

В июле холдинг «Аквилон Инвест» предлагает особые условия для приобретения квартир в Архангельске* и Северодвинске**.
До 30 июля холдинг «Аквилон Инвест» предлагает при приобретении квартиры в новых жилых комплексах – чистовую отделку в подарок, или скидку до 500 тыс. рублей. Акция действует только на первые 30 проданных квартир.
Покупатели могут выбрать из трех вариантов цветовых решений: светлый интерьер «Ваниль», элегантный темный «Шоколад» или скандинавский стиль «Графит». При покупке квартиры стоимость дозаказа чистовой отделки при 100% оплате или ипотеке. Чистовая отделка включает в себя: отделку потолка, стены — оклеены обоями под покраску, установку внутриквартирных дверей, розеток, выключателей, настил полов из ламината, кладку кафельной плитки на стенах и полу в санузле, монтаж сантехники.
В таком варианте квартира полностью готова для проживания. Заказ отделки возможен в одном из трех цветовых решений на выбор: «Ваниль» выполняется в комнатах и кухне в цвете «дуб», в санузле — сочетание мягких светлых оттенков с белым. «Шоколад» — в цвете «венге», в санузле в светлых тонах с шоколадным оттенком. «Графит» — отделка жилых помещений и кухни выполнена в теплых оттенках серого цвета, отделка санузлов — сочетание мягких оттенков серого с белым.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве почти 620 тыс. кв. м общей площади. В июне в Архангельске стартовали продажи двух новых проектов – ЖК «Art Line» и ЖК «River Park». 5 июля стартуют продажи квартир в ЖК «ID Морской» в Северодвинске. В планах компании запуск в продажу летом этого года 4 новых объектов площадью почти 150 тыс. кв. м, в том числе 3 жилых комплекса в Архангельске, а также в Санкт-Петербурге.
*Сроки проведения акции с 01.07.2019 по 31.07.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 84 кв. м и исходя из стоимости отделки 6000 руб./кв. м Ремонт квартиры – стандартная чистовая отделка в 3х цветовых решениях «Графит», «Ваниль» или «Шоколад» на выбор клиента. Ремонт и скидка 500 000 руб. не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «ЖилСтрой». Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенного в Октябрьском территориальном круге г. Архангельска в границах проспекта Ломоносова и улицы Гайдара. Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru
**Сроки проведения акции с 01.07.2019 по 31.07.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 84 кв. м и исходя из стоимости отделки 6000 руб./кв. м Ремонт квартиры – стандартная чистовая отделка в 3х цветовых решениях «Графит», «Ваниль» или «Шоколад» на выбор клиента. Ремонт и скидка 500 000 руб. не суммируются. Денежный эквивалент скидок и подарков не выплачивается. Застройщик ООО «РЗТ-Инвест». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по пр. Беломорский между улицами Лесная и Индустриальная в г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка №29:28:102026:10). Проектная декларация на сайте www.akvilon-invest.ru