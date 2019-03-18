Новый успех: «Аквилон Инвест» вошел в ТОП-30 застройщиков России

На сайте www.ерз.рф (Единый реестр застройщиков) опубликован обновленный ТОП застройщиков в целом по Российской Федерации и по каждому региону в отдельности. По данным обновленного реестра строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» вошел в ТОП-30 крупнейших застройщиков России, заняв 22-ю позицию.
При этом «Аквилон Инвест» возглавляет региональный рейтинг по Архангельской области и вошел в ТОП-10 застройщиков Санкт-Петербурга, занимая 8-ю позицию.
Единый реестр застройщиков - уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Единый реестр включает в себя полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в Российской Федерации возведение жилья с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве. Сегодня компания из Архангельска уверенно занимает лидерские позиции в сфере строительного девелопмента не только на Северо-Западе, но и в целом в России.
– В Единый реестр застройщиков Российской Федерации включено более 3,2 тыс. строительных организаций. «Аквилон Инвест» - входит в ТОП-30 девелоперов, и стабильно занимает 1-е место в Архангельской области. Кроме того, мы входим в 10-ку крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга. Это объективная оценка нашей компании на федеральном уровне. Все наши объекты строятся в соответствии с действующим законодательством, сдаются в установленный срок без замечаний надзорных органов. Кроме того, мы постоянно совершенствуем наши проекты, внедряем инновации, направленные на повышение качества возводимого жилья, – отмечает председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
Объекты, построенные холдингом «Аквилон Инвест» неоднократно номинировались на самые престижные награды в сфере архитектуры, градостроительства, девелопмента и недвижимости. Также в этом году «Аквилон Инвест» стал лауреатом национального конкурса «100 лучших строительных компаний России».
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве почти 620 тыс. кв. м общей площади. В июне в Архангельске стартовали продажи двух новых проектов – ЖК «Art Line» и ЖК «River Park». 5 июля стартуют продажи ЖК «ID Морской» в Северодвинске. В планах компании запуск в продажу летом этого года 4 новых объектов площадью почти 150 тыс. кв. м, в том числе 3 жилых комплекса в Архангельске, а также в Санкт-Петербурге.