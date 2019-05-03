Администрация Архангельска приобретает квартиры для детей-сирот (даты электронных аукционов)

Администрация Архангельска объявила электронные аукционы на приобретение 19 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе, а именно, однокомнатных квартир в округах:
- Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков), окончательная подача заявок до 08.07.2019 до 9:00; до 09.07.2019 до 9:00
- Майская горка (исключая о. Краснофлотский), окончательная подача заявок до 08.07.2019 до 9:00;
- Цигломенский округ, окончательная подача заявок до 09.07.2019
до 9:00;
- Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 08.07.2019 до 9:00; 09.07.2019 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15 кв. м.
Вся информация о проведении и условиях конкурентных способов, перечню документов на приобретение жилых помещений размещена на Официальном сайте госзакупок. Заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства.
Подробную информацию можно узнать по тел.: 607-530, 607-527 или по адресу: пл. В.И. Ленина, д.5, каб. 319.