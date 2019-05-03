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«Аквилон Инвест» с «Умными домами» вышел на строительные рынки двух столиц

Система «In-Home» - «Умный» дом внедрена холдингом «Аквилон Инвест» в проектах новых жилых комплексов, которые реализуются в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве.


Системой умный дом будут оснащены строящиеся жилые комплексы холдинга «Аквилон Инвест»: «River Park», «Art Line» и «iSadovaya» в Архангельске, «Q-мир» в Санкт-Петербурге, «Аквилон PARK» в Москве и жилой комплекс «ID Морской» в Северодвинске, старт продаж квартир в котором запланирован в ближайшее время. Также данную систему панируется использовать во всех новых проектах компании.

- Мобильные технологии и системы автоматизации уже не являются далекой мечтой, которую смогут увидеть только будущие поколения. Холдинг «Аквилон Инвест» предлагает каждому прикоснуться к будущему уже сегодня. Одна из последних наших разработок, которая сегодня внедряется во все новые проекты – принцип «In-Home», объединяющий сразу несколько систем «умного» управления домом, - рассказал генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.

В новых жилых комплексах устанавливается IP-домофония с интерактивным многофункциональным экраном в каждой квартире и возможностью вывода на него или на мобильный телефон изображения с различных камер видеонаблюдения (холл, лифт, детский клуб, детская площадка). Это позволяет следить за игрой детей во дворе или заранее подсказать гостям место для парковки.

В квартирах установлены датчики защиты от дыма и протечек, а также предусмотрена возможность быстрого подключения встроенной сигнализации и тревожной кнопки. При срабатывании датчиков сигнал поступит на пульт диспетчера и на мобильное приложение в телефоне владельца.

Используются «умные» двухтарифные счетчики отопления, электроэнергии и водоснабжения, которые обеспечат автоматическую подачу сведений в управляющую компанию и личный кабинет владельца квартиры, что позволяет эффективно контролировать платежи за коммунальные услуги.

С помощью единого экрана в квартире или мобильного приложения на телефоне можно получать и оплачивать счета от УК, быстро отправить информацию об обнаруженных проблемах в квартире и доме, отзыв о работе сотрудников обслуживающей организации.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве 18 жилых комплексов – свыше 550 тыс. кв. м общей площади. В планах компании запуск в продажу летом этого года 5 новых объектов площадью почти 150 тыс. кв. м, в том числе 3 жилых комплексов в Архангельске, а также в Санкт-Петербурге и Северодвинске.

 

28 июнь 11:56 | : Экономика

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