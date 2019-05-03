Для сточных вод Архангельска. Новый насос в хозяйстве "РВК-центр"

На центральной насосно-канализационной станции (ЦНКС) «РВК-центра» запущен в работу новый погружной насос. В середине июня агрегат был доставлен в Архангельск, после чего специалистами был выполнен его монтаж, проведены пуско-наладочные работы и тестирование.
Современный насос изготовлен по немецкой технологии. Его производительность 1500 кубометров в час, а мощность 167 кВт.
В первые две недели прошли пуско-наладочные работы и тестирование техники. Новый агрегат показал себя с самой лучшей стороны.
– Новый насос обладает высокими техническими характеристиками. Он более мощный и экономичный. А главное – он повысит надежность системы водоотведения, увеличит объём перекачки стоков и способен справиться с большим объёмом мусора, который попадает в канализационную сеть, – рассказал начальник ЦНКС РВК-центр» Вячеслав Насекин.
Всего по проекту на ЦНКС установлено пять погружных насосов. В настоящее время в работе находятся четыре, один агрегат выведен в резерв. В сутки центральная станция перекачивает от 50 до 80 тысяч кубометров сточных вод.