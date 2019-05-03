Фонд капремонта отчитался перед правительством Архангельской области

Сегодня на заседании Правительства Архангельской области был заслушан и принят отчет о работе в 2018 году регионального Фонда капитального ремонта.
Прошедший 2018 год стал пятым годом реализации плана ремонтных работ в Архангельской области и городских округах. Региональный Фонд капремонта продолжал работу по исполнению трехлетнего краткосрочного плана (2017 – 2019 годов), финансируемого за счет уплачиваемых собственниками помещений многоквартирных домов взносов на капитальный ремонт.
Как сообщил директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ, в ходе проводимого капитального ремонта домов в отчетном периоде были завершены 968 работ на 612 домах. Из них 69 работ на 60 домах из плана 2017 года и 899 работ на 552 домах плана 2018 года.
Площадь помещений вышеуказанных домов в которых проживает около 81 тыс. человек, составила 2,1 млн. м2. Наибольший объем работ выполнялся по инженерным системам – 450 единиц, крыши – 180 единиц и фундаменты – 45 единиц. Стоимость выполненных работ составила более 1,9 млрд. руб.
Для информации: в 2017 году в рамках краткосрочного плана было выполнено 680 видов работ на 445 объектах, общая стоимостью принятых работ составила 1 млрд. 248,2 млн. рублей.
Увеличению объема выполняемых работ способствовало и увеличение перечня организаций, подтвердивших свою квалификацию для системы капитального ремонта жилищного фонда, отметил Бараев. По итогам организованных и проведенных в 2018 году контрактным агентством Архангельской области 14-ти предварительных отборов реестр квалифицированных подрядных организаций для системы капитального ремонта увеличился до 144. Из них: строительно-монтажные работы – 76 организаций; остальные это - ремонт лифтового оборудования (17), проектирование (33), услуги строительного контроля (18).
Для сравнения: по итогам 2017 года количество организаций, включённых в реестр составляло 100, из них: строительно-монтажные работы – 54 организации; остальные - ремонт лифтового оборудования (19), проектирование (20), услуги строительного контроля (7);
По состоянию на 20.06.2019 в реестре – 175 организаций, из них: строительно-монтажные работы – 86 организаций; остальные - ремонт лифтового оборудования (25), проектирование (44), услуги строительного контроля (20).
При увеличении в отчетном периоде объема выполняемых работ на 20 процентов, их совокупная стоимость возросла в полтора раза. Это связано с увеличением объема выполняемых капиталоёмких работ по утеплению чердачных перекрытий, фасадов, а также замене лифтового оборудования.
Одним из значимых направлений работы Фонда капремонта в 2018 году стала продолжающаяся работа по обеспечению исполнения в регионе требований к лифтовому оборудованию, установленных техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов». В рамках данного направления деятельности в 2018 году в городах Архангельск и Северодвинск проведена замена 300 подъемников на 73 домах.
В текущем году запланировано выполнить замену 220 единиц лифтов в муниципальных образованиях Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. Контракты заключены, идет реализация.
Непосредственный выбор подрядных организаций для выполнения работ осуществляется на Единой Электронной Торговой площадке через электронные аукционы. В рамках реализации краткосрочного плана в 2018 году Фондом было объявлено 597 электронных аукциона (из которых 65 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, это 10 процентов).
Из них:
- выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – 504 (53 не состоялись или отменены, это 10 процентов);
- выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов – 52 (9 не состоялись, это 17 процентов);
Начальная максимальная цена договоров, выставленная на торги – 2 763,05 млн. руб., стоимость заключенных договоров по результатам торгов – 2 697, 57 млн. руб., экономия – 65,48 млн. руб. (2 процента).
Данные цифры достаточно четко указывают на имеющийся дефицит исполнителей программных мероприятий, в особенности в области проектирования, и, как следствие, в усредненных показателях подавляющее большинство аукционных лотов разыгрывались по номиналу.
В связи с этим работа по проведению предварительных отборов продолжается.
Для информации: по итогам 2017 года экономия от торгов составила те же самые два процента.
Фонд продолжает держать на контроле ситуацию с качеством выполняемых ремонтных работ. К начавшемуся ранее реализовываться комплексу мероприятий, включающему увеличение штатной численности отдела контроля регионального оператора, привлечение коммерческого строительного контроля, проведение предварительных отборов подрядных организаций, введения меры финансовой ответственности подрядной организации за неустранение гарантийных случаев, дополнился уже практически на постоянной основе процесс участия профессионального строительного сообщества (СРО строителей) в случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны подрядных организаций через дисциплинарные комиссии. По итогам работы дисциплинарной комиссии в отношении организаций, нарушающих условия договора работы с Фондом, принимались меры дисциплинарного воздействия вплоть до приостановки членства в СРО. По итогам 2018 года в одностороннем порядке Фондом было расторгнуто только два договора. В то время, как годом ранее этот показатель составлял 19 единиц.
Финансовое обеспечение программы капитального ремонта в 2018 году складывалось из взносов собственников 12068 домов с площадью начислений 14 млн. кв. метров. Собственникам помещений этих многоквартирных домов, в отчетном периоде для оплаты взносов на капитальный ремонт направлено платежных документов на сумму 1277,5 млн. рублей. Поступления составили 1240,2 млн. руб., кроме того в «общий котел» были зачислено 7,5 млн. руб. в связи со сменой способа накопления средств и 19,2 млн. рублей дополнительные доходы, полученные от размещения свободных средств.
За этот же период в связи с прекращением способов формирования фондов капитального ремонта на счетах регионального оператора и переходе на специальные счета было перечислено 140,1 млн. руб.
В отношении 46 льготных категорий граждан было начислено льгот на 127,3 млн. руб.
Собираемость средств по котловым счетам в периоде 2018 года составила 97%.
Остаток средств по состоянию на 01 января 2018 года составлял 1324,1 млн. руб., по состоянию на 01 января 2019 года - 552,7 млн. руб., на 19 июня 2019 года - 496,5 млн. рублей.
Необходимо отметить, что количество многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта, продолжает уменьшаться. Основная причина исключения объектов – это признание аварийного состояния или полная утрата в связи с пожаром или ветхостью. В 2018 году из программы исключено 364 многоквартирных дома (включено за тот же период 6).
В 2017 году в региональную программу дополнительно было включено 110 многоквартирных домов, исключено – 321 домов. Общее количество объектов программы составляло - 14 258.
В результате общее количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу, на 01.01.2019 составляло 13900 многоквартирных домов, общей площадью 22 004,9 тыс. кв. м. По данным на 4 июня 2019 года – 13702 МКД общей площадью 21 967,9 тыс. кв. метров.
Директор Фонда отметил, что достаточно серьезной проблемой в работе системы капремонта является задолженность по взносам на капитальный ремонт.
Несмотря на то, что объем сбора средств находится в положительной динамике, по состоянию на конец 2018 года совокупная задолженность по взносам за капитальный ремонт составила 622 млн. руб., из них задолженность физических лиц составляет 557 млн. руб. В течение отчетного периода в суды направлено свыше 17 тысяч исков на взыскание задолженности на 131 млн. руб. Получено решений на 75 млн. рублей, взыскано средств - на 33 млн. руб.
Для сравнения: в 2017 году в судебные органы подано 13 тысяч исковых заявлений в отношении физических лиц, неплательщиков взносов на капитальный ремонт на 75,4 млн. рублей. Получено и предъявлено судебным приставам для принудительного исполнения судебных решений 783 исполнительных листа, 6272 судебных приказа, всего на сумму 34,8 млн. руб.
Из общей суммы задолженности более 32 млн. рублей приходится на долги органов местного самоуправления. Хуже всего ситуация с неплатежами по Котласскому, Коношскому и Мезенскому муниципальным районам, чуть получше – по Плесецкому МР. По остальным МО платежи идут вовремя и в достаточном количестве.
Также в докладе отмечено, что по итогам 2018 года был проведен аудит бухгалтерской отчетности регионального оператора. По мнению аудиторской организации, бухгалтерская отчетность ведется в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации, и достоверно отражает финансовое положение Фонда.