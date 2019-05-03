ОНФ достал чиновников с разбитыми деревянными тротуарами на ул. Тако Вылки

После обращения активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в администрацию Архангельска началась замена деревянных тротуаров на улице Тыко Вылки, 5. Все попытки жильцов дома и общественников привлечь к проблеме управляющую компанию не приносили результата.
Напомним, осенью прошлого года жители дома воспользовались новой возможностью для отправки обращений в ОНФ – это «красная кнопка» или «сигнал на Фронт». По словам граждан, им приходится ежедневно ходить на работу, в магазин, а детям в школу по разбитым деревянным тротуарам. «В нашем дворе мостки все сгнили, идти невозможно, торчат гвозди, доски проваливаются. На днях бабушка из соседнего дома упала, сильно ушиблась. С коляской тоже не пройти. В августе рядом с нашими домами делали новый деревянный тротуар, который ведет к онкодиспансеру и стоматологической поликлинике, но к нам плотники не завернули, хотя мы очень просили. В общей сложности нужно проложить около 20 метров мостков», – написали жители.
Активисты ОНФ ознакомились с проблемой жильцов на месте и пригласили ведущего специалиста департамента городского хозяйства помочь разобраться в ситуации.
«Замена деревянных мостовых в городе становится одной из главных проблем. Где-то управляющие компании берутся за это, но в большинстве случаев отказывают жильцам, ссылаясь на то, что восстановление мостков не входит в перечень их услуг. Во многих дворах не определены границы земельного участка, и получается так, что за него никто не отвечает. То есть потратить деньги на новые мостки не может ни управляющая компания, ни департамент городского хозяйства. Такого быть не должно. Казалось бы, несложный вопрос, мы решали полгода. Сегодня к нему подключился профильный департамент. Выяснилось, что управляющая компания вообще находится на стадии банкротства, но жильцы продолжают ей платить. Мы обязательно выясним, правильно ли взималась плата за обслуживание дома», – сказал член регионального штаба ОНФ Юрий Шалауров.
В департаменте городского хозяйства города общественников заверили, что деревянные тротуары возле дома полностью приведут в порядок в течение следующей недели.