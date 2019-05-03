Сегодня весь Архангельск обещают подключить к горячей. Таблица плановых отключений

По информации департамента городского хозяйства, ремонтные все работы завершатся сегодня, 17 июня, и жители 17 домов, до сих пор умывающиеся холодной, наконец-то смогут получить долгожданную горячую воду. Причиной переноса сроков окончания работ было связано с выявлением новых утечек.
Вместе с тем в пятницу, 14 июня, была приостановлена работа котельной поселка ЛДК-4 на ул. Лесозаводская, 25. Причина – проведение неотложных ремонтных работ. Запустить котельную планируется 30 июня.
С 17 до 30 июня также приостановлена работа котельной поселка Лесная речка (верхний городок), находящейся по ул. Лахтинское шоссе, 20 строение 1 – там проходят плановые ремонтные работы.
Всего на нужды горячего водоснабжения жилфонда Архангельска сегодня работает 16 из 20 локальных котельных.
Пресс-служба мэрии Архангельска напоминает, что с сегодняшнего дня стартуют летние ремонтные работы в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду на сетях и источниках теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ. Горожане могут ознакомиться с информацией по отключениям горячего водоснабжения по конкретным адресам в прикреплённой таблице.