Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сегодня весь Архангельск обещают подключить к горячей. Таблица плановых отключений

По информации департамента городского хозяйства, ремонтные все работы завершатся сегодня, 17 июня, и жители 17 домов, до сих пор умывающиеся холодной, наконец-то смогут получить долгожданную горячую воду. Причиной переноса сроков окончания работ было связано с выявлением новых утечек.

Вместе с тем в пятницу, 14 июня, была приостановлена работа котельной поселка ЛДК-4 на ул. Лесозаводская, 25. Причина – проведение неотложных ремонтных работ. Запустить котельную планируется 30 июня.

С 17 до 30 июня также приостановлена работа котельной поселка Лесная речка (верхний городок), находящейся по ул. Лахтинское шоссе, 20 строение 1 – там проходят плановые ремонтные работы.

Всего на нужды горячего водоснабжения жилфонда Архангельска сегодня работает 16 из 20 локальных котельных.

Пресс-служба мэрии Архангельска напоминает, что с сегодняшнего дня стартуют летние ремонтные работы в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду на сетях и источниках теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ. Горожане могут ознакомиться с информацией по отключениям горячего водоснабжения по конкретным адресам в прикреплённой таблице.

17 июнь 11:25 | : Экономика

Видеозал


Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (139)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20