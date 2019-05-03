Проект «Авиакомпания «Арктика» положили в «долгий ящик»

Проект объединенной межрегиональной авиакомпании с громким и красивым названием отложен на неопределенный срок.
Об этом сообщил глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.
Напомним, соглашение о намерении создать «Арктику» на базе «Второго архангельского авиаотряда» было подписано еще в апреле главами Архангельской области и НАО. Под него собирались закупить несколько Суперджетов, которые после нескольких поломок и одной крупной авиакатастрофы в Шереметьево» вызывают определенное недоверие у пассажиров, а также грузовые самолеты и даже магистральный лайнер МС-21.
Эти планы вызвали резкое неприятие у сотрудников вышеназванного авиаотряда, вылившееся в ряд уличных акций протеста, авиаторы опасались «оптимизации производства» в связи с необходимостью погашение кредита под самолеты.
Еще одно неприятие – слухи о назначении в руководители новой авиакомпании Алексея Ковалева, не имевшего до сегодняшнего дня никакого отношения к авиации и «прославившегося» на посту директора КРАО.
Впрочем, тот же Цыбульский добавил, что от самой идеи отказываться никто не собирается… просто будет готовится «соответствующая документация и обоснование».