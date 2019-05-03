Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Проект «Авиакомпания «Арктика» положили в «долгий ящик»

Проект объединенной межрегиональной авиакомпании с громким и красивым названием отложен на неопределенный срок.

Об этом сообщил глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Напомним, соглашение о намерении создать «Арктику» на базе «Второго архангельского авиаотряда» было подписано еще в апреле главами Архангельской области и НАО. Под него собирались закупить несколько Суперджетов, которые после нескольких поломок и одной крупной авиакатастрофы в Шереметьево» вызывают определенное недоверие у пассажиров, а также грузовые самолеты и даже магистральный лайнер МС-21.

Эти планы вызвали резкое неприятие у сотрудников вышеназванного авиаотряда, вылившееся в ряд уличных акций протеста, авиаторы опасались «оптимизации производства» в связи с необходимостью погашение кредита под самолеты.

Еще одно неприятие – слухи о назначении в руководители новой авиакомпании Алексея Ковалева, не имевшего до сегодняшнего дня никакого отношения к авиации и «прославившегося» на посту директора КРАО.

Впрочем, тот же Цыбульский добавил, что от самой идеи отказываться никто не собирается… просто будет готовится «соответствующая документация и обоснование».

14 июнь 11:37 | : Экономика

Видеозал


Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (124)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20