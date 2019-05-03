Александр Фролов: Поддержка строительной отрасли – залог развития экономики региона

В Архангельске состоялось выездное заседание комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике областного Собрания, посвящённое стимулированию инвестиций в строительную отрасль.
Началось оно на стройплощадке первого в столице Поморья жилого эко-комплекса «Грин Парк», возводимого холдингом «Аквилон Инвест» в рамках городской программы развития застроенных территорий. В Архангельске ее приняли одной из первых в России 12 лет назад. Она предусматривает расселение за счет инвесторов около 340 ветхих деревянных домов, в которых проживает более 10 тыс. человек и строительство на месте разобранных «деревяшек» около 500 тыс. кв. метров нового жилья. В рамках программы уже расселено более 30 аварийных домов. Сейчас действует 16 договоров о развитии застроенных территорий. По ним застройщики обязуются предоставить новое жилье 1250 жителям, расселив за свой счет 65 ветхих домов. На данных участках до 2021 году будет введено в эксплуатацию 55 тыс. кв. м жилья.
На территории, где сейчас заканчивается строительство ЖК «Грин Парк», холдинг «Аквилон Инвест» расселил шесть деревянных аварийных домов. Люди, жившие в них, получили благоустроенное жильё за счет застройщика. Однако после 2015 года реализация городской программы развития застроенных территорий в Архангельске вступила в противоречие с областной программой расселения аварийного жилфонда, финансируемой за счет федеральных средств Фонда ЖКХ. По словам председателя комитета Александра Фролова по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике областного Собрания, ряд домов оказались в обеих программах.
- Необходимо проанализировать все юридические аспекты и предложить решение этой проблемы в рамках действующего законодательства. Главное – обеспечить продолжение действия городской программы развития застроенных территорий, поскольку она выгодна муниципалитету. Ведь в этом случае расселение идёт за счёт инвестора, что увеличивает количество ликвидируемого на средства федерального бюджета аварийного жилья, - отметил Александр Фролов.
Сейчас в Архангельске в рамках городской программы формируются новые участки, несколько из них планируется выставить на аукционы уже этим летом. Также на заседании была отмечена важность стимулирования комплексной застройки. На это направлены принятые на майской сессии областного Собрания поправки в закон «О государственной политике Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности».
- Закон направлен на комплексное развитие территорий за счет реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере жилищного строительства. Он предоставляет инвестору право льготного получения земельных участков для возведения жилья общей площадью не менее 40 тыс. кв. м с обязательным созданием необходимой коммунальной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения. При этом на выделенных участках нельзя строить торговые центры, а вложения в инфраструктуру должны составлять не менее 7% от общего объема инвестиций. Это позволит уйти от точечной застройки, создаст механизм привлечения внебюджетных источников в создание коммунальной и социальной инфраструктуры, увеличит объем строительства жилья, – отметил Александр Фролов.
Затем депутаты рассмотрели вопросы, связанные с реализацией областного закона о восстановлении прав обманутых дольщиков. В частности большой резонанс вызывает судьба ЖК «Седьмое небо» на улице Поморской, который возводит, а точнее – так и не построила компания «Строим вместе». Работы идут более 4-х лет, последнее обещание руководителя фирмы-застройщика Александра Шпилевого сдать дом в прошлом сентябре так и осталось не выполненным. Дольщики негодуют, а ситуацию в комитете называют «социально острой». На заседании Шпилевой рассказал, что на завершение строительства компании необходимо «2-3 миллиона рублей». Есть и другие проблемы - на месте одной из потенциальных детских площадок стоит жилой дом, кроме того, есть замечания и у контролирующих органов. Депутаты настояли о проведении отдельной встречи, с участием областного минстроя и надзорных органов, на которой застройщик должен предоставить расчет необходимого финансирования и план-график завершения работ по достройке дома.
Еще один вопрос касался содержания, обслуживания и дальнейшей судьбы аварийных и заброшенных объектов строительства в Архангельской области. Эти сооружения часто представляют потенциальную опасность. На данный момент только в официальном списке их более 200. Депутаты приняли решение собрать уточненную информацию у муниципалитетов, а затем, совместно с региональным министерством строительства и архитектуры разработать законодательный механизм, позволяющий либо в обязательном порядке разбирать такие объекты, либо реализовывать их для нового строительства на данных территориях.