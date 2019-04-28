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ОНФ - областной прокуратуре: Мы в поселке Турдеево такое уввидели...

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила выявленные активистами Общероссийского народного фронта нарушения требований природоохранного законодательства в результате деятельности судоверфи, занимающейся ремонтом и разборкой судов. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Также природоохранная прокуратура решает вопрос о внесении представления к данной организации.

В региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Турдеево, обеспокоенные деятельностью коммерческой организации, занимающейся разборкой старых судов на берегу реки Северная Двина.

«Когда мы приехали в поселок, то увидели, что на берегу реки ведутся масштабные работы по ремонту и разборке судов и другой техники с нарушением природоохранного законодательства. Образовалось огромное количество не вывезенного ржавого металла, повсюду лежали доски, автопокрышки, битое стекло, емкости от горюче-смазочных материалов. Кроме того, были видны следы от нефтепродуктов на земле и в прибрежной зоне, – рассказала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – Организация, которая не один год занималась в поселке бизнесом, не позаботилась об экологической ситуации».

 

03 июнь 11:20 | : Экономика / Скандалы

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