ОНФ - областной прокуратуре: Мы в поселке Турдеево такое уввидели...

Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура подтвердила выявленные активистами Общероссийского народного фронта нарушения требований природоохранного законодательства в результате деятельности судоверфи, занимающейся ремонтом и разборкой судов. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Также природоохранная прокуратура решает вопрос о внесении представления к данной организации.
В региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Турдеево, обеспокоенные деятельностью коммерческой организации, занимающейся разборкой старых судов на берегу реки Северная Двина.
«Когда мы приехали в поселок, то увидели, что на берегу реки ведутся масштабные работы по ремонту и разборке судов и другой техники с нарушением природоохранного законодательства. Образовалось огромное количество не вывезенного ржавого металла, повсюду лежали доски, автопокрышки, битое стекло, емкости от горюче-смазочных материалов. Кроме того, были видны следы от нефтепродуктов на земле и в прибрежной зоне, – рассказала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – Организация, которая не один год занималась в поселке бизнесом, не позаботилась об экологической ситуации».