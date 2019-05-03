Посчитали - прослезились. ОНФ считает строительство экопарковок в Архангельске нерентабельным

Активисты Общероссийского народного фронта направили властям Архангельской области обращение с предложением внести корректировки в сметные расчеты по объектам благоустройства, чтобы избежать неэффективных трат бюджетных средств. У общественников возникли замечания к проектно-сметной документации по дворовым территориям Архангельска, подлежащих благоустройству в 2019 г.
В планах администрации города благоустроить до 1 сентября порядка 15 дворов и две общественные территории на сумму 132 млн руб. в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». При изучении сметных документов эксперты ОНФ пришли к выводу, что по некоторым работам (на улицах Советской, 11, Малиновского, 12, Партизанской, 54, Победы, 112) необходимо произвести перерасчет – это относится к разборке асфальтобетонных покрытий. Кроме того, в проекте не описан способ установки бортовых камней.
Общественники считают, что при ремонте тротуаров и дворовых проездов нет потребности в замене оснований. В ряде дворов для озеленения предлагается внести слой растительного грунта от 15 см, но он там уже есть. По мнению экспертов ОНФ, при благоустройстве дворов отходы от фрезерования можно рассматривать не как строительный мусор (включенный в затраты), а как материалы, имеющие стоимость, их можно использовать для отсыпки дорог. В нескольких дворах сметой предусмотрены работы по корчевке пней ручным способом – это дорогостоящий метод, требующий много времени.
«Наша задача – проконтролировать реализацию федерального проекта и выявить на начальном этапе ошибки или недочеты в сметных документах. Они могут привести к необоснованным, завышенным тратам, – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий. – Простой пример: в одном из дворов собираются поставить экопарковку на площади 460 квадратных метров. Конечно, мы выступаем против. Расходы на обустройство экопарковок превышают затраты на установку обычных асфальтированных стоянок. Практика устройства экопарковок в областном центре показала их непрактичность в наших климатических условиях».