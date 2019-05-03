Калькулятор вам в помощь. Сколько стоит один красивый двор в Архангельске?

По программе «Формирование комфортной городской среды» в Архангельске уже благоустроено 36 дворовых территорий. Еще 16 предстоит обновить в этом году. Для удобства жителей многоквартирных домов, которые планируют подать заявку на участие в последующем, разработан калькулятор стоимости работ по благоустройству дворовых территорий.
Каждый горожанин теперь может произвести примерный подсчет затрат, необходимых для проведения тех или иных работ. В перечне калькулятора – 18 наиболее востребованных видов мероприятий по благоустройству, которые актуальны для обновления дворовых территорий.
- В первую очередь новый электронный сервис предназначен для инициативных горожан, которые готовы организовать соседей и заявиться на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Теперь у них есть возможность внести информацию о необходимых элементах благоустройства – установке качелей, урн, скамеек, ремонте проезда или посадке деревьев – и сразу же понять, какова примерная стоимость этих желаний. Но необходимо учитывать, суммы рассчитаны по единичным укрупнённым расценкам и являются ориентировочными. Точная стоимость работ должна быть определена проектом. Например, скамейка может быть простой деревянной или кованой дизайнерской – цены на такие изделия будут различаться, - пояснил заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Боровиков.
Для примера: если жители многоквартирного дома хотят отремонтировать покрытие проезда на 100 кв. метрах, установить 2 скамейки, 4 урны, песочницу, качели, убрать 3 аварийных дерева и посадить 10 кустарников, то итоговая стоимость таких работ составит порядка 580 тысяч рублей.
Произвести свой онлайн-расчет можно здесь.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)