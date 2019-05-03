Как советовал Путин. Холдинг "Аквилон Инвест" работает с материнским капиталом

При покупке квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» средства маткапитала можно использовать в качестве первого взноса или его части, а также на досрочное погашение ипотеки.
В России безвозмездной субсидией в виде материнского капитала в прошлом году воспользовалось более 640 тыс. семей. На эти цели было направлено было направлено 290 млрд рублей.
Из последних инициатив президента Владимира Путина - семьи, у которых родился третий ребенок смогут получить 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Уже в этом году многодетные семьи начнут получать такие выплаты, из госбюджета на эти цели выделяется 15 млрд рублей. Вместе с федеральным материнским капиталом (453 тыс. рублей), региональным (в Архангельской области 50 тыс. рублей), льготной ипотекой по ставке 5-6% годовых для многодетных семей покупка квартиры становится более доступна.
Холдинг «Аквилон Инвест» работает со всеми видами субсидий, которые могут идти на приобретение квартиры у застройщика либо на досрочное погашение ипотеки. Это программы «Молодежи – доступное жилье», «Расселение коммунальных квартир», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования» и т. д. Квартиры можно приобрести с использованием материнского капитала, а также по госпрограмме семейной ипотеки.
Большинство сделок с участием госпрограмм – это сделки с использованием материнского капитала, причем чаще всего квартира приобретается в ипотеку, поскольку это фактически единственный способ реализовать средства материнского капитала до того, как ребенку исполнится 3 года (при рассрочке или 100% оплате – только после достижения малышом 3-летнего возраста). В отличие, к примеру, от субсидий, использовать маткапитал можно на покупку любой недвижимости: у банка и Пенсионного фонда нет требований к степени готовности или площади приобретаемой квартиры. Обязательное условие в данном случае – выделить долю купленной квартире всем членам семьи: маме, папе, детям. Размер доли при этом не оговаривается. Средства маткапиталла можно использовать в качестве первого взноса или его части, а также на досрочное погашение ипотеки, причем даже той, что была взята до рождения ребенка, на которого выделен сертификат.
- По сравнению с прошлым годом, в последние месяцы существенно возросло количество сделок по «Ипотеке с господдержкой» для семей, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. За год схема работы по госпрограмме стала понятной для покупателей, к семейной ипотеке подключается все больше банков. Кроме того, сейчас льготная ставка распространяется на весь период кредитования, запускаются интересные предложения от партнеров. К примеру, банк ВТБ, которым аккредитованы все жилые комплексы холдинга «Аквилон Инвест», выдает семейную ипотеку под 5% годовых. Работает и субъективный фактор. Как правило, сразу после рождения ребенка у родителей хватает забот, и поиски жилья откладываются. Сейчас прошло почти полтора года со старта программы, дети, родившиеся в 2018 году, подрастают, а родители возвращаются к квартирному вопросу, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.
Напомним, что сейчас холдинг строит в Архангельске, Северодвинске Санкт-Петербурге и Москве 16 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. Также в портфеле холдинга проекты 7-ми новых жилых комплексов в Архангельске и Северодвинске площадью порядка 120 тыс. кв. м.