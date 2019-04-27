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Ухо-горло-нос в Архангельске... зарплата как кот чихнул

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, отоларинголог в Архангельске в среднем получает 41 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 62 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 39 000 рублей, в Сыктывкаре 43 000 рублей и в Петрозаводске -  41 000 рублей в месяц.

Для справки: средняя зарплата отоларинголога в Германии, работающего в муниципальной поликлинике (больнице), превышает 7 000 евро в месяц.

Спешите к ухо-горло-носу, если вас беспокоят:

  • Боли, появившиеся в ухе, горле, полости носа.
  • Произошло нарушение слуха, обоняния.
  • Затруднено дыхание через нос, появился храп.
  • Беспокоят боли распирающего характера в области глаз и лба, отдающие в виски или затылок.
  • Изменился голосовой тембр (появилась осиплость, гнусавость).
  • Появились выделения из носа, ушей.
  • Увеличились лимфатические узлы, расположенные в области ЛОР-органов.
    Началось чихание, першение в горле, сопровождаемое кашлем.

К перечисленным проявлениям обычно присоединяется симптоматика общего характера: снижение работоспособности, боль в голове, слабость и головокружение, повышение температурных показателей.

Болезни уха, носа и горла часто становятся осложнениями вирусных недугов. Поэтому если указанные проявления отмечены после перенесенных заболеваний, нужно не теряя времени обратиться к отоларингологу.  

27 май 08:35 | : Экономика

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