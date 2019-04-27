Ухо-горло-нос в Архангельске... зарплата как кот чихнул

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, отоларинголог в Архангельске в среднем получает 41 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 62 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 39 000 рублей, в Сыктывкаре 43 000 рублей и в Петрозаводске - 41 000 рублей в месяц.
Для справки: средняя зарплата отоларинголога в Германии, работающего в муниципальной поликлинике (больнице), превышает 7 000 евро в месяц.
Спешите к ухо-горло-носу, если вас беспокоят:
К перечисленным проявлениям обычно присоединяется симптоматика общего характера: снижение работоспособности, боль в голове, слабость и головокружение, повышение температурных показателей.
Болезни уха, носа и горла часто становятся осложнениями вирусных недугов. Поэтому если указанные проявления отмечены после перенесенных заболеваний, нужно не теряя времени обратиться к отоларингологу.