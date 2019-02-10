Что за «кроты» роют Архангельск?! Яма на Рябиновой улице

На этой неделе на участке Рябиновой аллеи возле перекрестка улицы Логинова и проспекта Троицкий было произведено несанкционированное разрытие под установку рекламной конструкции. Соответствующий факт был зафиксирован представителями департамента градостроительства администрации Архангельска.
Как рассказал директор департамента градостроительства Денис Маслов, в ходе разбирательства выяснилось, что данное место было предоставлено одному из операторов наружной рекламы.
- Это решение было вынесено по итогам декабрьских торгов. Однако в нарушение действующего законодательства данное лицо не получило ордер на производство земляных работ и допустило самовольное разрытие без соответствующего разрешения. Управление административно-технического контроля направило в адрес оператора рекламы приглашение на составление протокола об административном правонарушении, - сообщил Денис Маслов.
В отношении оператора рекламы будет возбуждено административное производства, по результатам которого в отношении нарушителя применят санкции. Кроме этого, отдел по рекламе департамента градостроительства отправил в адрес всех игроков рынка наружной рекламы уведомление о том, что само по себе разрешение на установку рекламной конструкции не предоставляет право проведения земляных работ.
- Производство земляных работ регулируется другими нормативными актами. При всех похожих нарушениях мы будем применять меры административного характера, и осуществлять контроль с целью недопущения подобных случаев. Что касается разрытия на Рябиновой аллее, то нарушитель должен представить ордер на земляные работы, поскольку у него есть право на установку рекламной конструкции. После закрытия ордера исполнитель работ должен полностью восстановить благоустройство территории – в данном случае растительного слоя почвы. Если это условие выполнено не будет, то мы будем оценивать ущерб, нанесенный городу, и принимать строгие меры по его возмещению, - подчеркнул Денис Маслов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)