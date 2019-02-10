На ЖК «Зеленый квартал-3» началась кладка стен 1-го этажа

12-этажный одноподъездный дом возводится холдингом «Аквилон Инвест» на пр. Новгородский, 176.
ЖК «Зеленый квартал-3» разместился на участке площадью 1433 кв. м на месте разобранного неэксплуатируемого деревянного нежилого здания. Дом расположен в центре Архангельска, в 10 минутах ходьбы от набережной Северной Двины. Сдача в эксплуатацию ЖК «Зеленый квартал – 3» намечена на 2-й квартал 2020 года. Сейчас в продаже осталось всего 18 квартир!
Развитая инфраструктура района предполагает комфортное проживание в новом жилом комплексе: в шаговой доступности находится школа № 11, два детских сада: «Парусок» и «Ивушка», бассейн «Норд-Арена», стадион «Труд», городская поликлиника № 1 и стоматологическая поликлиника № 1, оздоровительный комплекс «Вологодские бани».
Новый дом расположен напротив ЖК «Зеленый квартал-1», архитектурно-художественные решения выполнены с ним в едином стиле, и совпадают по использованным материалам. Облицовка наружных стен выполняется из керамического кирпича абрикосового и соломенного цветов.
При строительстве используется передовой экологически чистый и энергоэффективный кирпич «Теплая керамика», обеспечивающий современные требования к сохранению тепла, поддержанию оптимальной влажности и звукоизоляции. Основой новой технологии является «эффективный кирпич», в структуре которого имеются специальные мельчайшие замкнутые поры и оптимально расположенные пустоты, которые и обеспечивают необходимое энергосбережение. Толщина продольных и поперечных несущих стены составляет 770 мм, толщина межквартирных стен — до 400 мм, перекрытий этажей — 300 мм, что в совокупности дает высокий уровень шумоизоляции в квартирах.
У единственного подъезда будет светопрозрачная входная группа, а внутри — качественная отделка холлов, своя колясочная. В доме устанавливаются два бесшумных лифтов импортного производства без машинного отделения — пассажирский и грузопассажирский. Автоматизированный тепловой пункт сдатчиками температуры позволит существенно экономить на коммунальных платежах.
В «Зеленом квартале-3» спроектировано 108 квартир - от студий до евро 4-х комнатных, площадью от 23 до 71 кв. м, с высотой потолков 2,7 м. Планировочные решения жилых помещений выполнены с использованием концепции «Разумные метры». Главное преимущество состоит в том, что на этапе проектирования учитывается образ жизни и особенности современных горожан. В итоге квартиры получаются значительно более удобным и функциональным, чем стандартные. В них предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения. В концепции «Разумные метры» нет пространств, которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние квадраты».
Все квартиры в сдаются с «Белой отделкой», которая включает: штукатурку и шпаклевку стен под покраску/оклейку обоев, выравнивание и шпаклевку потолка, выполнение стяжки пола, коллекторную разводку отопления, с установкой радиаторов со встроенными терморегуляторами, двухтарифных счетчиков горячей и холодной воды, датчиков пожарной сигнализации, монтаж окон и балконных дверей с двухкамерными стеклопакетами, остекление на балконах и лоджиях, прокладку электропроводки по квартире с установкой розеток и выключателей, счетчиков электроснабжения, установку розеток для телефона, Интернета, ТВ антенны, монтаж металлической входной двери «Гардиан» высокой степени взломостойкости. Предусмотрена возможность установки домофона с видеосигналом и связь с пунктом контроля доступа. Кроме того, холдинг «Аквилон-Инвест» предлагает своим клиентам услугу: выполнение чистовой отделки, включающей: кладку кафельной плитки в санузле, монтаж сантехники, настилку полов из ламината, установку натяжного потолка. В таком варианте квартира полностью готова для проживания.
Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории с созданием большой игровой зоны с разновозрастными детскими площадками, ярким антитравматическим покрытием и веревочной пирамидой, обустройством зоны street workout с уличными тренажерами и турниками, зоны отдыха со скамейками и малыми архитектурными формами. Запланирована высадка кустарников, разбивка газонов, установка клумб, прокладка прогулочных дорожек, монтаж системы уличного освещения с энергосберегающими фонарями. Впервые спроектирована современная дренажная система по технологии «Двор без луж». Также выполняется асфальтирование тротуаров и гостевых автостоянок, а также устройство велопарковок.
Напомним, что летом 2017 года холдинг «Аквилон Инвест» сдал в эксплуатацию 1-ю очередь ЖК «Зеленый квартал» площадью почти 20 тыс. кв. м на 267 квартир с подземным паркингом. Застройка данной локации продолжается. На месте расселенного за счет застройщика аварийного дома на ул. Гайдара 29 к.1 завершается строительство ЖК «Зеленый квартал-2» площадью 10,2 тыс. кв. м на 146 квартир.