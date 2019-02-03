Менеджер по туризму в Архангельске - тридцатка в зубы и пошел!

По данным агентства поиска высокооплачиваемой Superjob, менеджер по туризму в Архангельске в среднем получает 30 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 55 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 45 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 29 000 рублей, в Сыктывкаре – 31 000 рублей, в Петрозаводске - 30 000 рублей в месяц.
Специфика профессии:
Менеджер по туризму — специалист, который организует туристические поездки. Профессия менеджера по туризму является одной из интересных сфер деятельности. Она дает шанс побывать в разных уголках мира, и заработать при этом хорошие деньги.
Основная задача менеджера по туризму — помочь выбрать туристу страну и путевку, а также организовать ему полноценный отдых. Специалист консультирует клиентов, оформляет нужные документы, делает страховку, визу, закупает билеты на самолет или поезд, бронирует отели и решает другие задачи для клиента.
Должностные обязанности менеджера по туризму состоят в следующем:
В обязанности менеджера по туризму также входит решение конфликтных ситуаций с клиентами и контрагентами. Например, если отменят самолет, таможня не пропустит туристов, авиакомпания разместит ребенка и родителей в разные самолеты и многое другое.