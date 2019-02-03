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Менеджер по туризму в Архангельске - тридцатка в зубы и пошел!

По данным агентства поиска высокооплачиваемой Superjob, менеджер по туризму в Архангельске в среднем получает 30 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 55 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 45 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 29 000 рублей, в Сыктывкаре – 31 000 рублей, в Петрозаводске -  30 000 рублей в месяц.

Специфика профессии:

Менеджер по туризму — специалист, который организует туристические поездки. Профессия менеджера по туризму является одной из интересных сфер деятельности. Она дает шанс побывать в разных уголках мира, и заработать при этом хорошие деньги.

Основная задача менеджера по туризму — помочь выбрать туристу страну и путевку, а также организовать ему полноценный отдых. Специалист консультирует клиентов, оформляет нужные документы, делает страховку, визу, закупает билеты на самолет или поезд, бронирует отели и решает другие задачи для клиента.

Должностные обязанности менеджера по туризму состоят в следующем:

  • Привлечение новых клиентов и продажа туристических путевок (обработка онлайн-заявок, входящих звонков);
  • Консультация клиентов, подбор оптимальных туров;
  • Оформление страховок, виз, загранпаспортов и иных документов;
  • Бронирование номеров в гостиницах;
  • Приобретение или бронирование билетов (авиа, ж/д, автобусы и т.п.);
  • Бронирование услуг для клиентов (экскурсии, встреча в аэропорту, аренда автомобилей, питание и прочее).

В обязанности менеджера по туризму также входит решение конфликтных ситуаций с клиентами и контрагентами. Например, если отменят самолет, таможня не пропустит туристов, авиакомпания разместит ребенка и родителей в разные самолеты и многое другое.  

18 март 07:49 | : Экономика

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