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В Архангельской области продолжаются работы по программе капремонта-2019

По данным на конец прошлой недели, выполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области по основному перечню составляет 14% - приняты 68 видов работ из 482 запланированных по 297 домам.

По резервному перечню процент выполнения ниже, но и список ремонтируемых объектов там значительно шире – из 672 видов работ по 435 МКД приняты комиссиями 43 вида работ (это составляет 6% от общего объема).

По выполненным видам работ основного перечня программы капремонта лидируют Приморский район (48%),  в Ленском и Устьянском районах области приняты по 25% видов работ, в Коряжме – 24. По резервному перечню больше всего видов работ сдано в Вельском районе (69%), в Приморском районе (47%), в Каргопольском районе (33%).

В Архангельске по основному перечню отремонтировано 12% домов (из 69 МКД), в Северодвинске – 19% (из 69 МКД), в Новодвинске – 14 % (из 14 МКД). По резервному списку в Архангельске пока показатель 1% (из 188 домов), в Северодвинске – 4% (от 106 домов), в Новодвинске – 14 % (от 21 дома).

Приемки минувшей недели – капремонт крыши на Лахтинском шоссе, 20 в Архангельске и инженерных систем водоотведения на набережной Н.Островского, 42 «а» в Коряжме. В поселке Катунино Приморского района сданы после капитального ремонта внутридомовые инженерные системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения в домах 5 и 6.

В рамках основного перечня/резервного перечня в 2019 году Фондом капремонта Архангельской области запланировано отремонтировать:

  • 50/75 внутридомовых инженерных систем водоотведения
  • 68/73 внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
  • 57/64 внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
  • 42/73 внутридомовых инженерных системы холодного водоснабжения
  • 14/12 внутридомовых инженерных систем электроснабжения
  • 100/127 крыш
  • 4/4 подвала
  • 34/27 фасада
  • 95/60 фундаментов
  • 2/40 деревянных домов будут отправлены на обследование, по результатам которого будет приниматься решение о возможности проведения в них капремонта
  • 1/6 печей
  • 2/2 выгребных ямы
  • 2/86 лифтов
  • 11/22 утепление фасадов
  • 1 система газоснабжения
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11 март 13:06 | : Экономика

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