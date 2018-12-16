В Архангельской области продолжаются работы по программе капремонта-2019

По данным на конец прошлой недели, выполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области по основному перечню составляет 14% - приняты 68 видов работ из 482 запланированных по 297 домам.
По резервному перечню процент выполнения ниже, но и список ремонтируемых объектов там значительно шире – из 672 видов работ по 435 МКД приняты комиссиями 43 вида работ (это составляет 6% от общего объема).
По выполненным видам работ основного перечня программы капремонта лидируют Приморский район (48%), в Ленском и Устьянском районах области приняты по 25% видов работ, в Коряжме – 24. По резервному перечню больше всего видов работ сдано в Вельском районе (69%), в Приморском районе (47%), в Каргопольском районе (33%).
В Архангельске по основному перечню отремонтировано 12% домов (из 69 МКД), в Северодвинске – 19% (из 69 МКД), в Новодвинске – 14 % (из 14 МКД). По резервному списку в Архангельске пока показатель 1% (из 188 домов), в Северодвинске – 4% (от 106 домов), в Новодвинске – 14 % (от 21 дома).
Приемки минувшей недели – капремонт крыши на Лахтинском шоссе, 20 в Архангельске и инженерных систем водоотведения на набережной Н.Островского, 42 «а» в Коряжме. В поселке Катунино Приморского района сданы после капитального ремонта внутридомовые инженерные системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения в домах 5 и 6.
В рамках основного перечня/резервного перечня в 2019 году Фондом капремонта Архангельской области запланировано отремонтировать: