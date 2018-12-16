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Эксперты ОНФ проверили канализацию в центре Архангельска: "У вас подтекает"

Эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» в Архангельской области обратились к главе администрации города, в управление Росприроднадзора, Роспотребнадзора, в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить работу канализационно-насосной станции (КНС), расположенной на проспекте Дзержинского в областном центре.

Общественники призвали власти принять необходимые меры для предотвращения загрязнения окружающей среды. Поводом для обращений послужили экологические рейды активистов ОНФ и звонки граждан, проживающих в многоквартирных домах рядом с канализационно-насосной станцией. Граждане пожаловались, что в последнее время постоянно ощущают неприятный запах со стороны КСН.

В ходе экологического рейда общественники побывали на месте функционирования КСН и зафиксировали образование большого канализационного ручья, который проходит под железнодорожными путями. Ручей растянулся на несколько километров и в настоящее время достиг Окружного шоссе, где дальше течет в реку Юрос, загрязняя ее сточными водами. Кроме этого, по ходу движения канализационных стоков в них попадают различные пищевые и бытовые отходы.

«По всей вероятности, канализационный ручей образовался в результате того, что КНС не справляется с нагрузкой и ее мощности устарели. Мы пришли к выводу, что это происходит не первый год. Станция находится в стороне от домов, ее почти не видно, и жители забили тревогу только тогда, когда стали чувствовать неприятный запах. Уверены, что власти знают о проблеме КНС, но предпочли не предпринимать мер. Канализационный ручей опасен также для автомобильной дороги на Окружном шоссе, он протекает под дорогой и может стать причиной обрушения участка. Власти должны срочно принять меры для ликвидации экологической проблемы», – отметил эксперт региональной тематической площадки ОНФ «Экология» Олег  Веклич.

Активисты Общероссийского народного фронта будут держать на контроле этот вопрос.

06 март 08:59 | : Экономика

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