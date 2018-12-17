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Архангельск снова борется с "ночным" снегом

Сегодня ночью в Архангельске прошел снегопад: наиболее усиленно снег шёл с 1.00 до 5.00. В связи с ухудшением погодных условий АО «Плесецкое дорожное управление» перешло на усиленный режим работы.

За минувшие сутки с городских улиц было вывезено 4625 кубометров снежной массы.

В течение ночи техника вела расчистку пешеходных зон и заездных карманов в городе. Бригада ручной работы осуществляла уборку снега с пешеходных переходов и тротуаров, где затруднена механическая уборка. Также проводилась обработку и очистку проезжей части по всем маршрутам.

Минувшей ночью были усилены работы по вывозу снега. Вывозка производилась с проспектов Ломоносова, Троицкий, Советских Космонавтов, с улиц Комсомольская, Шубина и Урицкого. Кроме этого, проводилась работа на набережной Северной Двины - от ул. Логинова до ул. Шубина, предусмотренная разработанным графиком вывозки снега. По месту проведения работ были выставлены аншлаги, предупреждающие об уборке.

В ближайшее время будет разработан новый график вывоза снега с улиц столицы Поморья.

Уборка городских дорог и тротуаров продолжается. По всем вопросам, касающимся уборки города, можно обращаться в диспетчерскую по номерам 8(8182)27-14-40 и +7(921)240-17-20.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

20 февраль 11:09 | : Экономика

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