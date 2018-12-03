На сессию АрхОбСобрания внесен законопроект, по которому дома с количеством квартир менее пяти будут исключены из программы капремонта

Количество жалоб в государственную жилищную инспекцию от собственников жилых помещений на качество проводимых в их домах работ по капремонту значительно снизилось. Если в 2015 году через Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области проходило более 500 жалоб, которые направлялись на рассмотрение в ГЖИ, то в 2017 году эта цифра сократилась до 102, а в 2018 – до 52. Такие данные привел в докладе, озвученном на заседании профильного комитета Архангельского областного Собрания депутатов, министр ТЭК и ЖКХ Андрей ПОТАШЕВ.
«Мы не говорим о том, что качество выполненных работ у нас везде стало отличное, - к сожалению, пока такого нет. Но у нас есть понимание, что качество с каждым годом растет, и снижение количества жалоб от граждан – тому подтверждение», - сказал министр.
Встреча с депутатами состоялась в преддверие предстоящей сессии, где будет рассмотрен законопроект, вносящий изменения в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области».
Изменения в законодательстве коснутся вопросов ремонта, замены и модернизации лифтового хозяйства, а также приобретения, установки и замены приборов учета. Кроме того, согласно законопроекту, из региональной программы капитального ремонта исключаются многоквартирные дома, в которых имеется менее, чем пять квартир.
Таких МКД в региональной программе 3200 из общего количества 13900. Согласно данным, которые озвучил директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ, по этим 3200 домах произведены начисления взносов на сумму 148 млн рублей, собрано – лишь 98 млн. (60%). В 76 таких домах выполнены работы по капремонту на сумму 33,3 млн рублей. Между тем, собираемость по отремонтированным домам составила лишь 10-ю часть от затраченного – 3,1 млн рублей.
Согласно проекта закона, дома с количеством квартир менее пяти, в которых капремонт уже проведен, в регпрограмме останутся. Они должны погасить посредством оплаты ежемесячных взносов затраты, понесенные Фондом на проведенные работы. Остальные же дома законодатели предлагают исключить из программы. Делается это на основании анализа, проведенного по муниципальным образованиям. Он показывает: жители таких малоквартирных домов не видят необходимости состоять в «котле» Фонда, так как сами занимаются ремонтом своей собственности.
Комитет поддержал законопроект и рекомендовал включить его в повестку дня пятой сессии областного Собрания для рассмотрения в первом чтении. На этой же сессии состоится «правительственный час», на котором министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Поташев представит свой доклад о работе фонда капитального ремонта. Сессия областного парламента состоится 13 февраля.