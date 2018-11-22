Горящие глаза за 22 000 в месяц. Каково живется бармену в Архангельске?

Сегодня, 6 февраля, профессиональный праздник людей, стоящих за барной стойкой и смешивающих напитки.
По данным исследовательского центра SuperJob, средняя зарплата бармена в Москве составляет 40 000 рублей в месяц. В регионах эта цифра значительно ниже. К примеру, в Архангельске бармен в среднем может рассчитывать на вознаграждение в размере 22 000 рублей в месяц. В Вологде еще ниже — 21 000 рублей. В Санкт-Петербурге, где барная индустрия развита особенно, 33 000 рублей.
(Впрочем, как утверждают наблюдатели ИА RUSNORD, маленькая зарплата бармена еще с советских времен с лихвой покрывалась некоторыми манипуляциями со спиртными напитками и выводила эту профессию в разряд привлекательных в финансовом плане).
«В Москве, в хореке, нацеленной на масс-маркет, скорее всего, такой уровень зарплаты соответствует действительности. В ресторанах мидл-ап и выше — зарплата больше. Каждый работодатель устанавливает свои «правила игры», но в большей массе преобладает система ставок. Чаевые бывают у барменов, работающих за контактной стойкой», — рассказывает Аскар Ермагамбетов, шеф бартендер «Пить Кофе», управляющий партнёр бара «Shanghai 12».
По словам Аскара, чтобы начать карьеру в этой сфере достаточно энтузиазма и правильного учителя. В России существует несколько курсов для начинающих барменов.
«Но лучше всего попасть именно к талантливому шеф-бартендеру, который транслирует свои знания на молодой ум. Бартендер дальше может стать миксологом, либо шеф-бартендером, либо отличным барменеджером. А дальше можно открыть свой собственный бар. Также харизматичные и талантливые ребята могут стать амбассадорами алкогольных компаний, спустя работы 3-5 лет».
Профессия бармен по-прежнему остается перспективной для людей, действительно страждущих знаний и опыта. И роботы в этой сфере людей заменить не должны.
«Думаю, развитие технологий частично заменит профессию, но не более, чем на 10% в ресторанах масс-маркета. В барах и ресторанах это невозможно, так как это перманентная работа с продуктом, который имеет разную кислотность, разный сахар, разный спирт, разный вкус. Машина, к сожалению, (или к счастью) это сделать не сможет. Даже при прописанной технологии».
Как считает Аскар, для этой работы достаточно наличие интеллекта и харизмы. Но самое главное – это горящие глаза.