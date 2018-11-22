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В САФУ снова задерживают зарплату

На днях в местных СМИ появилось триумфальное сообщение, что рядовой преподавательский состав и сотрудники федерального вуза наконец-то получили деньги.

Напомним, с лета 2018 года скопился долг по заработной плате в размере 30 миллионов рублей.

Как объясняет руководство САФУ, это случилось из-за задержки федеральных субсидий (есть мнение, что главный попечитель вуза Алексей Кудрин), возглавивший Счетную палату, посчитал неудобным для себя в новой должности лоббировать чьи бы то ни было интересы).

Однако, как сообщают агентство REGNUM, в универе уже скопился долг по зарплате за январь 2019 года.

Наблюдатели прогнозируют, что потребуется новое вмешательство прокуратуры и задаются вопросом – куда деваются средства за платное обучение?

 (иллюстрация: картина Верхотурова «Расчет перед стачкой»)

05 февраль 11:57 | : Экономика / Скандалы

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