В САФУ снова задерживают зарплату

На днях в местных СМИ появилось триумфальное сообщение, что рядовой преподавательский состав и сотрудники федерального вуза наконец-то получили деньги.
Напомним, с лета 2018 года скопился долг по заработной плате в размере 30 миллионов рублей.
Как объясняет руководство САФУ, это случилось из-за задержки федеральных субсидий (есть мнение, что главный попечитель вуза Алексей Кудрин), возглавивший Счетную палату, посчитал неудобным для себя в новой должности лоббировать чьи бы то ни было интересы).
Однако, как сообщают агентство REGNUM, в универе уже скопился долг по зарплате за январь 2019 года.
Наблюдатели прогнозируют, что потребуется новое вмешательство прокуратуры и задаются вопросом – куда деваются средства за платное обучение?
(иллюстрация: картина Верхотурова «Расчет перед стачкой»)