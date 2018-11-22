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«Похищение века». В Архангельской области украли… брикет прессованного мусора

У каждого региона свои масштабы воровства…

Если в Москве на глазах у всех воруют картину Куинджи, то в Архангельской области неизвестные похитили макет брикета спрессованного мусора. С его помощью инициаторы строительства экотехнопарков в регионе наглядно показывали местным жителям, что такое современные экотехнологии.

Напомним, что экопартизаны периодически озоруют в Ленском районе – то строительную технику подожгут, то осветительные опоры подпилят.  Видимо, данная акция из той же серии.

Между тем инвесторы и специалисты доходчиво объясняют населению, что угрозы окружающей среде нет - "Это технология брикетирования отходов, так называемая технология сухих полигонов, когда у нас отходы предварительно измельчаются, прессуются при давлении больше 80 бар и, соответственно, пакуются в тюки, пакуются в очень прочную полиэтиленовую пленку, которая тянется".

Зато есть польза региональной экономике – появление новых рабочих и московские инвестиции.

Увы, но в современных политических реалиях новые технологии иногда приходится внедрять волевыми методами…

 

 

04 февраль 11:27 | : Экономика / Происшествия

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