«Похищение века». В Архангельской области украли… брикет прессованного мусора

У каждого региона свои масштабы воровства…
Если в Москве на глазах у всех воруют картину Куинджи, то в Архангельской области неизвестные похитили макет брикета спрессованного мусора. С его помощью инициаторы строительства экотехнопарков в регионе наглядно показывали местным жителям, что такое современные экотехнологии.
Напомним, что экопартизаны периодически озоруют в Ленском районе – то строительную технику подожгут, то осветительные опоры подпилят. Видимо, данная акция из той же серии.
Между тем инвесторы и специалисты доходчиво объясняют населению, что угрозы окружающей среде нет - "Это технология брикетирования отходов, так называемая технология сухих полигонов, когда у нас отходы предварительно измельчаются, прессуются при давлении больше 80 бар и, соответственно, пакуются в тюки, пакуются в очень прочную полиэтиленовую пленку, которая тянется".
Зато есть польза региональной экономике – появление новых рабочих и московские инвестиции.
Увы, но в современных политических реалиях новые технологии иногда приходится внедрять волевыми методами…