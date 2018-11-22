Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Почта России" - темная сторона нашей жизни. Письмо президенту из Архангельска

Сотрудницы (тётки) «Почты России» творят, что хотят, по собственному разумению определяя запрещенные к пересылке предметы.

Об почтовом беспределе рассказывает общественно-политическое издание Архсвобода с ссылкой на архангельского блогера:

Г-н Президент!

У вас в государстве бардак.

Несколько раз я обращался к вам, по поводу нарушения конституционных прав граждан Почтой России. О чём речь?

В связи с угрозой терроризма ужесточили почтовые правила. Почтой запрещено пересылать оружие — как огнестрельное, так и холодное. Это просто прекрасно.

Но вот, внедряя эти правила, ваши чиновники из таможни, ФСБ и Росгвардии забыли сообщить Почте России о том, что конкретно является оружием. Какие точные признаки имеет оружие.

Вы полагаете, они и так это знают? Отнюдь нет. Поэтому на Почте России возникает дикая отсебятина. Каждый считает оружием то, что ему заблагорассудится.

А поскольку Почтой России управляют в основном женщины, то ума у них своего совсем немного, но зато мандража, перестраховки — хоть отбавляй.

Они же боятся лишиться работы, если что не так! Поэтому у нас стало нельзя посылать за рубеж даже обычные ножницы или карандашные чинилки.

Эти женщины из Почты России заявляют, что ножницы — это же оружие, ими можно убить человека! Или карандашная чинилка — там же острое стальное лезвие, ей тоже можно повредить человека. И это тоже якобы оружие! В общем, вам понятно? Они могут и обычный напёрсток объявить оружием — в него же конструктивно можно наложить тротила и взорвать? Можно.

Вот такой идиотизм.

И это в то время, когда и у таможни, и у Росгвардии имеются чёткие и выверенные инструкции и правила, что считается оружием, там все дефиниции, размеры, положения законов и т . д. Вот только всё это официально довести до самих почтовых работников они не посчитали нужным.

Поэтому почтовые тётки напрягают свои мозги и придумывают отказы клиентам, чтобы чего лишнего на себя не взять. Я много лет пересылал другу в США перочинные ножики, он их коллекционирует.

Но не так давно почта отказалась их пересылать, я вам дважды писал об этом.

Они крепко стоят на своём, мол ваши перочинные ножи — это оружие и это запрещено.

До самого верха Почты России я дошёл, тётки почтовые обороняются лучше, чем когда-то от фашистов — Брестская крепость, их бы туда надо в 41-м!

Я написал обращение в ФСБ России, казалось бы — авторитетная инстанция, они переслали его в местное отделение ЛРР Росгвардии (кто непосредственно даёт разрешения на холодное и огнестрельное оружие).

И вот мне начальник областного ЛРР г-н Сугако ответил, что перочинными ножами они не занимаются, это не оружие и даже не похоже конструктивно. Об этом я уже два года и говорю почтовикам!

Ответ росгвардейца-начальника прилагаю.

А как нам быть с Почтой России?

Кто накажет и заставит работать строго в рамках закона этих упрямых тёток?

Кроме вас — некому. И так везде, и такой бардак абсолютно по всей вашей России. Ручное управление, блин…

  

04 февраль 09:02 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Памяти кинорежиссера Александра Гришина (ВИДЕО)
"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (31)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20