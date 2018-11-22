"Почта России" - темная сторона нашей жизни. Письмо президенту из Архангельска

Сотрудницы (тётки) «Почты России» творят, что хотят, по собственному разумению определяя запрещенные к пересылке предметы.
Об почтовом беспределе рассказывает общественно-политическое издание Архсвобода с ссылкой на архангельского блогера:
Г-н Президент!
У вас в государстве бардак.
Несколько раз я обращался к вам, по поводу нарушения конституционных прав граждан Почтой России. О чём речь?
В связи с угрозой терроризма ужесточили почтовые правила. Почтой запрещено пересылать оружие — как огнестрельное, так и холодное. Это просто прекрасно.
Но вот, внедряя эти правила, ваши чиновники из таможни, ФСБ и Росгвардии забыли сообщить Почте России о том, что конкретно является оружием. Какие точные признаки имеет оружие.
Вы полагаете, они и так это знают? Отнюдь нет. Поэтому на Почте России возникает дикая отсебятина. Каждый считает оружием то, что ему заблагорассудится.
А поскольку Почтой России управляют в основном женщины, то ума у них своего совсем немного, но зато мандража, перестраховки — хоть отбавляй.
Они же боятся лишиться работы, если что не так! Поэтому у нас стало нельзя посылать за рубеж даже обычные ножницы или карандашные чинилки.
Эти женщины из Почты России заявляют, что ножницы — это же оружие, ими можно убить человека! Или карандашная чинилка — там же острое стальное лезвие, ей тоже можно повредить человека. И это тоже якобы оружие! В общем, вам понятно? Они могут и обычный напёрсток объявить оружием — в него же конструктивно можно наложить тротила и взорвать? Можно.
Вот такой идиотизм.
И это в то время, когда и у таможни, и у Росгвардии имеются чёткие и выверенные инструкции и правила, что считается оружием, там все дефиниции, размеры, положения законов и т . д. Вот только всё это официально довести до самих почтовых работников они не посчитали нужным.
Поэтому почтовые тётки напрягают свои мозги и придумывают отказы клиентам, чтобы чего лишнего на себя не взять. Я много лет пересылал другу в США перочинные ножики, он их коллекционирует.
Но не так давно почта отказалась их пересылать, я вам дважды писал об этом.
Они крепко стоят на своём, мол ваши перочинные ножи — это оружие и это запрещено.
До самого верха Почты России я дошёл, тётки почтовые обороняются лучше, чем когда-то от фашистов — Брестская крепость, их бы туда надо в 41-м!
Я написал обращение в ФСБ России, казалось бы — авторитетная инстанция, они переслали его в местное отделение ЛРР Росгвардии (кто непосредственно даёт разрешения на холодное и огнестрельное оружие).
И вот мне начальник областного ЛРР г-н Сугако ответил, что перочинными ножами они не занимаются, это не оружие и даже не похоже конструктивно. Об этом я уже два года и говорю почтовикам!
Ответ росгвардейца-начальника прилагаю.
А как нам быть с Почтой России?
Кто накажет и заставит работать строго в рамках закона этих упрямых тёток?
Кроме вас — некому. И так везде, и такой бардак абсолютно по всей вашей России. Ручное управление, блин…