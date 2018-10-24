Новодвинск постепенно превращается в город Глупов?

Участник Ассоциации «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода описывает, ссылаясь на новодвинских блогеров, состояние, в которое постепенно впадает «Город бумажников и Крупчака»:
…Медицина у нас в упадке. Главврач — гастарбайтер из Архангельска. Проводит бессмысленные реформы и сокращения. Больница за последние годы только шлагбаумом преобразилась, но это личная фишка врача, отдавшего много времени на зоне. На шлагбауме и на вертухаях конечно экономить не нужно в отличие от коечного фонда и роддома.
Местная администрация тоже больших подвигов не сделала. А зачем надрываться?
300 отремонтированных метров дороги в год, приравнивается к мероприятию космического масштаба.
На установку лавочки и собачьей будки слетается рой чиновников и депутатов попозировать перед местным собачьим телевидением.
Директор энергоснабжающей организации «Сети» в Новодвинске гость редкий. Система водоснабжения в Новодвинске гниет, а сетевые воры только тарифы поднимают.
Председатель совета этакий дурачок… Бывший главный уборщик города и ландшафтер, вдруг резко взлетевший по карьерной лестнице. На прежней работе замечен в коррупционных скандалах (прием неучтенного мусора на местную свалку; участие в сомнительных тендерах, конечно с откатами; продажа материала в обход муниципальной казны, пример асфальтовая крошка, ушла в неизвестном направлении и т.д). Но говорят, умел делиться по понятиям…
Можно вспомнить и местных журнашлюшек, обслуживающих своих господ…
И этот список можно продолжать.
Но в пору вспомнить классика, и переименовать Новодвинск в Глупов или Глуповск.
Что вы же вы творите, начальнички? Уйдите в отставку.
(иллюстрация к повести М. Салтыкова-Щедрина «История одного города»)