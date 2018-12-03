Северодвинский драмтеатр в одночасье стал миллионером

Более шести миллионов рублей получит северодвинский драматический театр в качестве субсидии из федерального, областного и местного бюджетов.
Об этом рассказала заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова.
Федеральное и областное финансирование будет осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек».
- Управление культуры и туризма сумело обосновать эффективность вложенных средств в развитие драматического театра. Грамотно составленная документация позволяет нашему театру уже третий год становиться победителем в этом конкурсе. Также это огромная заслуга руководителя театра и всего коллектива, - прокомментировала Ирина Сахарова.
За два предыдущих года северодвинский драмтеатр уже получил более 10 миллионов рублей. На эти деньги были куплены: пульт помощника режиссёра и цифровой микшерный пульт, компьютерное, световое и звуковое оборудование.
В этом году запланирована покупка профессионального проектора.
По словам директора драмтеатра Алевтины Голубевой, в этом году намечено шесть новых театральных постановок. Среди них - «Чайка» и «Ромео и Джульетта». Также запланирован спектакль, посвящённый Году театра под рабочим названием «Да здравствует театр!».
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)