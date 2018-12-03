Директор по продажам в Архангельске - сколько стоит полководец вашей фирмы?

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по продажам в Архангельске в среднем получает 141 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 220 000 рублей в месяц, а питерский – 202 000 рублей в месяц. Ниже зарплата у представителя этой профессии из Вологды, где подобный работник получает 136 000 рублей в месяц. В Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 147 000 рублей, в Петрозаводске 143 000 рублей.
Справка по профессии: Директор по продажам, он как полководец — должен видеть рынок, понимать силу и особенности своей «армии» (т.е. продукта и команды) и направлять ее в нужное направление, используя ее сильные стороны для достижения максимальных целей, заданных «императором».
В рамках реализации данной функции можно выделить несколько задач, которые нужно решать директору по продажам:
Задача №1 — анализ рынка и поиск ниш, на которых стоит сфокусироваться, беря во внимание и состояние рынка, и возможности самой компании и конкурентную обстановку. Т.е. директор по продажам должен сформулировать что будет продавать компания и кому (кто ее целевые клиенты). Это — позиционирование компании на рынке.
Задача №2 — определение методики и технологии продаж. Т.е. директор по продажам должен определить каким образом, с помощью какой технологии, компания будет продавать свои продукты и услуги целевым клиентам.
Задача №3 — планирование команды. В рамках решения данной задачи директор по продажам должен спланировать кто конкретно в плане позиций и ролей ему нужен в подразделении продаж и в каком количестве.