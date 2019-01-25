Как "Норильский никель" Норвегии гадит

Сегодня, 25 января, система оповещения приграничной с Россией норвежской коммуны Сёр-Варангер предупредила жителей с сердечно сосудистыми заболеваниями воздержаться от прогулок по причине высокой концентрации диоксида серы, которую ветер приносит из поселка Никель.
January 25, 2019 by Анна Киреева http://bellona.ru/2019/01/25/prigranichnyh-zhitelej-severa-norvegii-prosyat-ne-vyhodit-iz-doma-iz-za-vysokoj-kontsentratsii-dioksida-sery-v-atmosfere/
«Гражданам, страдающим заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует ограничить пребывание на открытом воздухе и воздержаться от посещения района Сванвик», - говорится СМС-сообщении, разосланном на все мобильные телефоны в этом районе. Это же сообщение опубликовано на официальном портале муниципалитета.
Всему виной неблагоприятные метеоусловия в поселке Никель, где расположена промышленная площадка Кольской ГМК – дочернего предприятия ПАО «Норильский никель». В последние дни, несмотря на предупреждения Росгидромета о неблагоприятных метеоусловиях, предписывающие компании снижать производство вплоть до полной остановки, ежедневно фиксируются превышения максимальной концентрации SO2.
Долина Сванвик находится в 8,5 км от поселка Никель, и направление ветра, преобладающее в зимние месяцы в этом районе, несет высокие концентрации напрямую на север Норвегии.
«Это самые высокие концентрации, которые мы фиксировали за последние два года», - рассказал Barents Observer Туре Берглен (Tore Berglen) – старший научный сотрудник норвежского института исследований атмосферы (NILU). Берглен отвечает за измерительную станцию, работающую рядом с Кольским полуостровом. Департамент NILU находится в исследовательском центре Сванховд в долине Пасвик.
«Мы забили тревогу, когда концентрации диоксида серы стали превышать 500 миллиграмм на кубический метр (µg/m3) на протяжении трех часов подряд. Сегодня мы наблюдаем уровни до 700-800 мкг/м3, и, похоже, это будет продолжаться, - рассказал Берглен, отметив, что в последние годы отмечается снижение выбросов с предприятий Кольской ГМК в Никеле и Заполярном. - Но сегодня у нас в долине Пасвик облако диоксида серы».
Стоит отметить, что в январе Росгидромет ежедневно предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях в Никеле и Заполярном, но практически каждый день после новогодних праздников фиксирует превышение ПДК по диоксиду серы, иногда превышающей максимально допустимую в 5-10 раз. По данным агентства, опубликованным 25 января (обычно данные публикуются днем позже), максимальная разовая ПДК в этот день в поселке Никель составила 4,7 ПДК.
«В данный момент превышения ПДК нет», - объяснили представители Кольской ГМК вечером 25 января «Беллоне.Ру».
В компании пояснили: после получения от Гидромета извещения о неблагоприятных метеоусловиях стали последовательно вводиться ограничивающие технологические режимы. К настоящему времени печи переведены в горячий режим простоя (в них не загружается серосодержащее сырье, поддерживается только минимальная температура, достаточная для того, чтобы не застыл уже находящийся в печи расплав). Кроме того, остановлены конверторы, поскольку при переводе печей в горячий резерв нет выгрузки из печей штейна, соответственно, конверторы останавливаются.
По словам представителя экологического объединения Bellona (Норвегия) Оскара Ньё (Oskar Njaa), подобная ситуация показывает, что «Норильскому никелю» еще очень далеко до решения экологических проблем на Кольском полуострове, несмотря на снижение общих выбросов диоксида серы.
«Последовательное снижение годовых выбросов – это одно, а вот превышение максимально допустимых концентраций в 10 раз, как это случилось на этой неделе в Никеле, – совсем другое. Это серьезная региональная проблема, которая затрагивает жителей приграничных районов и России и Норвегии. Подобная ситуация неприемлема», - уверен он.
Глава коммуны Сёр-Варангер и мэр приграничного города Киркенес Рюне Рафаельсен (Rune Rafaelsen), тоже назвал ситуацию неприемлемой.
«Я уже поднимал этот вопрос на встречах с министром иностранных дел Норвегии и бывшим российским министром экологии Сергеем Донским. Компания должна нести ответственность за загрязнение не только российской, но и норвежской территории», - рассказал он в интервью «Беллоне.Ру».
Он заверил, что обратится к министру экологии Норвегии, поскольку необходимо обязать компанию разрешить этот вопрос.
Кстати, еще во времена СССР норильским предприятиям выдвигала экологические претензии… Канада. Впрочем, бесполезно.