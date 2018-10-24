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Консультант по внедрению в Архангельске - тот еще бухгалтер

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, консультант по внедрению «1С» в Архангельске в среднем получает 56 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 103 000 рублей в месяц. Ниже зарплата у представителя этой профессии из Вологды, где подобный работник получает 54 000 рублей в месяц. В Сыктывкаре аналогичный специалист зарабатывает 59 000 рублей, в Петрозаводске 57 000 рублей.

При этом к кандидату предъявляются следующие обязанности: обследование хозяйственной деятельности заказчика; анализ бизнес-процессов заказчика и предоставление рекомендаций по их оптимизации; разработка технических заданий, оценка объемов работы, определение сроков реализации; постановка задач программистам; сопровождение клиентов в рамках договора; консультирование пользователей по вопросам ведения учета и работы в 1С; управление проектной группой.

Для того чтобы стать SEO-оптимизатором, необходимы: высшее профессиональное (экономическое), квалификация: бухгалтер, экономист; знание основ финансового, управленческого учета, бюджетирования; знание 1С: Бухгалтерия государственного учреждения (БГУ), 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Зарплата и кадры; анализ и описание бизнес-процессов предприятия заказчика; составление отчета об обследовании; создание технического задания и пользовательских инструкций; тестирования систем и описания ошибок; способность к структурированию информации и грамотному письменному изложению.

 

 

 

 

 

  

23 январь 08:44 | : Экономика

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