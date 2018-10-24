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Сколько стоит капремонт в Архангельской области? А также о льготах...

Величина минимального взноса за капитальный ремонт многоквартирных домов в Архангельской области увеличилась на 36 копеек - с 1 января 2019 года она составляет 7 рублей 91 копейку. В 2018 собственники платили 7 рублей 55 копеек с квадратного метра общей площади жилого (нежилого) помещения.

Напомним, что размер минимального взноса вырос, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, и был утвержден Постановлением Правительства Архангельской области N 390-пп от 28.09.2016 года.

«Пока мы не говорим о том, что тариф будет подтягиваться к экономически обоснованному. Реальная экономика капремонта не отражается в этих цифрах. Мы понимаем, что тариф должен носить социальный характер, должна обеспечиваться платёжеспособность. И мы двигаемся в этом направлении, - комментирует директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ. - Хотя есть регионы, где тариф составляет 10-12 рублей, в Москве — 17 рублей. Но при этом они могут больший объём работ выполнять».

Изменение тарифа необходимо для того, чтобы Фонд капремонта мог выполнить необходимые работы в установленные сроки. Все льготы, которые предоставлялись, сохраняются и увеличиваются в соответствии с пропорциональностью увеличения тарифа. Как отметил Александр Бараев, по-прежнему основной упор при проведении работ будет делаться на качество. Специалисты Фонда на всех этапах проводят проверки, в том числе по жалобам жителей, и контролируют устранение выявленных недостатков. До тех пор, пока подрядчик не исправит все замечания, объект у него не принимают. К слову, в 2018 году, по сравнению с 2016-2017-м, претензий к качеству работ подрядных организаций стало меньше.

Собираемость взносов за капремонт в 2018 году по «общему котлу» составила 96%, вместе с домами, находящимися на спецсчетах (815 МКД), это 97,5%.

Программа капремонта составляется из расчета собираемости взносов – стабильная оплата гарантирует своевременный капремонт. В 2018 году выполнено работ на сумму 1 миллиард 900 миллионов: был проведён ремонт в 551 доме по всей Архангельской области – это 898 видов ремонтных работ.

Фонд капремонта ведет активную работу по судебному взысканию долгов с неплательщиков. Так, юристы Фонда просудили долгов на 131 млн рублей – это 17 тысяч собственников. Работа в этом направлении будет наращивать обороты. Напомним, что если вы приобрели квартиру в собственность, но не уведомили об этом Фонд  любым удобным для вас способом, и квитанции приходят на фамилию старого собственника, - это не повод не оплачивать взносы. По Жилищному законодательству оплата за капремонт не привязана к личности – она привязана к собственности.

 

 

Социальная поддержка (льготы) по оплате взносов на капитальный ремонт

Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан (далее – Порядок) утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 10.03.2010 № 61-пп. В соответствии с пунктом 2 Порядка гражданину, имеющему одновременно право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по нескольким основаниям, указанные меры социальной поддержки предоставляются по одному из них по выбору гражданина.

Меры социальной поддержки по выбору гражданина предоставляются по месту жительства или месту пребывания на территории Архангельской области. Статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.  Таким образом, гражданин может претендовать на меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг того жилого помещения, в котором он постоянно или преимущественно проживает, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания).

Между Фондом и отделениями социальной защиты населения по Архангельской области (далее – ОСЗН) подписаны соглашения об информационном взаимодействии, согласно которых учреждения передают списки граждан, имеющих право на денежные выплаты, а региональный оператор передает сведения о суммах рассчитанных мер социальной поддержки.

Расчет мер социальной поддержки производится Фондом на основании данных, предоставленных ОСЗН.

В соответствии с областным законом от 28 мая 2008 года № 515-27-ОЗ «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе, по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов), предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Архангельской области, предоставляются ОСЗН непосредственно гражданам в денежной форме путем перечисления средств на их банковские счета или через почтовые отделения связи, как и остальные льготы за жилищно-коммунальные услуги.

Отмечаем, что сумма льгот, указанная в квитанциях на оплату, размещается только для сведения и счет на оплату взносов за капитальный ремонт необходимо оплачивать полностью.

Расчет денежных выплат производится только на собственника жилого помещения в соответствии с принадлежащей ему долей собственности. В случае, если в помещении несколько собственников-льготников, то начисление будет произведено на каждую долю при наличии соответствующей информации о собственниках.

Для предоставления мер социальной поддержки применяется социальная норма площади жилья в размере 18 квадратных метров общей площади жилья на одного члена семьи из трех и более человек, 42 квадратных метра общей площади жилья на семью из двух человек (по 21 кв.м. на каждого) и 33 квадратных метра общей площади жилья на одиноко проживающего человека (пункт 8 статьи 3 областного закона от 10 ноября 2004 года № 262-33-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий и иных категорий граждан»).

Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утвержден постановлением главы Администрации Архангельской области № 211 от 12.12.2005 и составляет:

  • 18 кв. м. общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
  • 21 кв. м. общей площади жилого помещения – на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
  • 33 кв. м. общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека.

 

Льготные категории:

 

  1. Включенные в областной регистр (Ветераны военной службы) - 50% в пределах СНОП
  2. Включенные в областной регистр (Ветераны труда Архангельской области) - 50% в пределах СНОП
  3. Включенные в областной регистр (Ветераны труда) - 50% в пределах СНОП
  4. Включенные в областной регистр (Пострадавшие от политических репрессий) - 50% в пределах СНОП
  5. Включенные в областной регистр (Реабилитированные) - 50% в пределах СНОП
  6. Граждане из подразделений особого риска (категории А-Г) - 50% в пределах СНОП
  7. Граждане из подразделений особого риска (категория Д) - 50% в пределах СНОП
  8. Граждане из подразделений особого риска, ставшие инвалидами - 50% в пределах СНОП
  9. Семьи умерших из числа ветеранов подразделений особого риска - 50% в пределах СНОП
  10. Граждане, получившие в период 49-63гг суммарную дозу > 25сЭв - 50% в пределах СНОП
  11. Ветераны боевых действий на территории РФ (Чечня, Северный Кавказ) - 50%
  12. Ветераны боевых действий на территории др.государств (не инвалиды боевых действий) - 50%
  13. Граждане, награжденные знаком "Жители блокадного Ленинграда", ставшие инвалидами -50%
  14. Инвалиды боевых действий на территории РФ (Чечня, Северный Кавказ) (до 2005г.) -50% в пределах СНОП
  15. Инвалиды боевых действий на территории других государств (до 2005г.) - 50% в пределах СНОП
  16. Инвалиды военнослужащие, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей (до 2005г.) - 50% в пределах СНОП
  17. Инвалиды боевых действий на территории РФ (Чечня, Северный Кавказ) - 50%
  18. Инвалиды боевых действий на территории других государств - 50%
  19. Инвалиды ВОВ (ст.14) - 50%
  20. Инвалиды ВОВ (ст.14) (до 2005г.) - 50% в пределах СНОП
  21. Инвалиды-военнослужащие, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей (в/травма) - 50%
  22. Лица, отслужившие более 6 месяцев в ВОВ инвалиды (ст17,14) (до 2005г.) - 50% в пределах СНОП
  23. Лица отслужившие более 6 месяцев в ВОВ, ставшие инвалидами (ст17,14) - 50%
  24. Родители и жены погибших военнослужащих, приравненных к участникам ВОВ - 50%
  25. Участники ВОВ без группы инвалидности (ст.15) - 50%
  26. Участники ВОВ с группой инвалидности (ст.15,14) (до 2005г.) - 50% в пределах СНОП
  27. Участники ВОВ с группой инвалидности (ст.15,14) - 50%
  28. Члены семей погибших в ВОВ лиц из числа лиц с. групп самозащиты местности ПВО - 50%
  29. Члены семей военнослужащих, погибших в плену, пропавших без вести - 50%
  30. Члены семьи погибших военнослужащих при исполнении (ст21п3) (до 2005г.) - 50% в пределах СНОП
  31. Члены семьи погибших военнослужащих при исполнении обязанностей военнослужащих (ст21п3) - 50%
  32. Члены семьи умерших (погибших) участников ВОВ, инвалидов ВОВ, ветеранов боевых действий (ст.21) (до 2005г.) - 50% в пределах СНОП
  33. Члены семьи умер(погиб) участников ВОВ, ИОВ, ветеранов боевых действий (ст.21) - 50%
  34. Граждане, эвакуированные (выехавшие добровольно) из зоны отчуждения ЧАЭС в 1986г - 50% в пределах СНОП
  35. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь в связи с ЧАЭС - 50% в пределах СНОП
  36. Инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС - 50% в пределах СНОП
  37. Семьи умерших ликвидаторов, не имеющих прич. связь с ЧАЭС - 50% в пределах СНОП
  38. Семьи умерших вследствие лучевой болезни, инвалиды ЧАЭС - 50% в пределах СНОП
  39. Семьи умерших ликвидаторов, имеющих причин. связь с ЧАЭС - 50% в пределах СНОП
  40. Участники ликвидации после аварии на ЧАЭС в 1988-1990гг по объекту "Укрытие" - 50% в пределах СНОП
  41. Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-1987г - 50% в пределах СНОП
  42. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, ставшие инвалидами - 50%
  43. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей - 50%
  44. Инвалиды 1 группы - 50% в пределах РСОП
  45. Инвалиды 2 группы - 50% в пределах РСОП
  46. Ребенок-инвалид до 18 лет - 50% в пределах РСОП
  47. Граждане, имеющие детей-инвалидов - 50% в пределах РСОП
  48. Граждане, эвакуированные и переселенные вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» - 50% в пределах СНОП
  49. Граждане, выехавшие добровольно вследствие аварий на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» - 50% в пределах СНОП
  50. Граждане, ставшие инвалидами вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» - 50% в пределах СНОП
  51. Семьи умерших ликвидаторов, имеющих причинную связь с аварией на производственном объединении «Маяк» - 50% в пределах СНОП
  52. Участники ликвидации аварий на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» - 50% в пределах СНОП
  53. Лица, достигшие возраста 70 лет, проживающие в семье неработающих пенсионеров - 50% в пределах РСОП
  54. Лица, достигшие возраста 70 лет, одиноко проживающие - 50% в пределах РСОП
  55. Лица, достигшие возраста 80 лет, проживающие в семье неработающих пенсионеров - 100% в пределах РСОП
  56. Лица, достигшие возраста 80 лет, одиноко проживающие - 100% в пределах РСОП
21 январь 16:46 | : Экономика

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